METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 11:26

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Iași, Botoșani, zona joasă de relief a județului Suceava și zona de munte a

județului Vrancea

Pe parcursul zilei de vineri (24 aprilie), în nord-estul Moldovei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze

de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Notă: Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h.