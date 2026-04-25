(UPDATE) Autorităţile au detonat în mod controlat drona care a căzut într-un cartier din municipiul Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 16:48

(UPDATE, ora 14:15) Autorităţile au detonat în siguranţă drona cu încărcătură explozivă care a căzut azi-noapte într-un cartier din nord-estul municipiului Galaţi.

Au fost ridicate toate restricţiile de trafic rutier, iar persoanele evacuate revin la locuinţe, cu excepţia celor care stau în apropierea locului unde s-a prăbuşit dispozitivul, pentru continuarea cercetărilor – transmite corespondentul RRA Maria Măndiţă.

Vă reamintim, radarele MApN au detectat azi-noapte, în jurul orei 2:00, un atac cu drone al Federaţiei Ruse în proximitatea graniţei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

După cum transmit autorităţile, au fost ridicate două aeronave britanice Eurofighter Typhoon de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele de apărare aeriană au fost trecute în poziţie de tragere. Radarele de la sol au urmărit 15 drone în spaţiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localităţii Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ţării vecine. Una dintre drone a continuat zborul la joasă înălţime deasupra lacului Brateş, lângă Galaţi, şi a lovit un atelier dintr-o gospodărie şi un stâlp de electricitate.

Ministrul apărării a transmis că, după incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina, întrucât, deşi Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spaţiului aerian românesc, pentru zborul unor obiecte mici la altitudini foarte joase, în zone cu relief dificil, posibilităţile sunt limitate. Radu Miruţă adaugă că achiziţiile militare incluse în programul SAFE vizează şi astfel de sisteme de apărare antidronă. (Rador)

Un mesaj RO-ALERT cu privire la efectuarea unui transport periculos pe străzi din municipiul Galaţi a fost transmis, sâmbătă la prânz, de autorităţi, fiindu-le recomandat cetăţenilor să respecte o distanţă de cel puţin 200 de metri de traseul indicat.

‘Atenţie! Se execută un transport periculos pe traseul str.Zimbrului-DN 26 până la intersecţia cu Aleea Hortensiilor. Vă rugăm îndepărtaţi-vă la minim 200 de metri de traseul indicat. Nu intraţi în panică! Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi!’, este textul mesajul RO-ALERT transmis către locuitorii municipiului Galaţi în jurul orei 12,20.

‘Urmare a finalizării evacuării, echipele specializate intervin pentru ridicarea fragmentelor, acestea urmând a fi transportate în condiţii de siguranţă într-o zonă sigură, unde vor fi supuse procedurilor de detonare controlată, de către structurile competente în domeniu. Traseul de deplasare este: str. Sulfinei – str. Zimbrului – str. Traian – malul Lacului Brateş (aproximativ 2 km).Menţionăm că evacuarea de pe traseul de deplasare se realizează sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliţiei şi Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au caracter preventiv şi vizează eliminarea oricărui risc pentru populaţie şi mediul înconjurător. Recomandăm cetăţenilor să respecte indicaţiile colegilor din teren şi să evite accesul în zona delimitată până la finalizarea intervenţiei. Mulţumim tuturor pentru cooperare şi înţelegere’, a transmis şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Forţele de ordine au evacuat sâmbătă dimineaţă din zona locuită de la marginea municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit o dronă rusească având o posibilă încărcătură explozivă, 217 persoane, dintre care 11 cu probleme medicale sau greu transportabile care au fost preluate cu ambulanţele. Peste 110 locuinţe au rămas în supravegherea forţelor de ordine.

”Până la acest moment, 220 de persoane aflate în proximitatea zonei au fost evacuate preventiv, fără a fi înregistrate victime. Nicio persoană nu a fost transportată la spital’, a informat IGSU.

IGSU a anunţat, anterior, că evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităţilor abilitate, care vor evalua situaţia şi vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiţii optime. Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbuşit fără a pune în dificultate intervenţia echipelor tehnice.

Fragmentele dronei ruseşti care s-a prăbuşit în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi vor fi preluate şi transportate de echipe de specialişti într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiţii controlate, anunţase Ministerul Apărării Naţionale.

‘O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii acţionează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute în dimineaţa zilei de 25 aprilie, într-o zonă locuită din municipiul Galaţi. Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranţa cetăţenilor, zona este în curs de evacuare temporară. Echipele de specialişti vor prelua şi transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiţii controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranţă. Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale’, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Ministerul Apărării Naţionale a informat anterior că, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime.

‘Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN’, se menţiona în comunicatul MApN. (Agerpres/ FOTO IGSU)