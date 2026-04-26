(AUDIO) UAIC Iași mărește cifra de școlarizare și lansează programe noi, aliniate cerințelor europene

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 09:44

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță o creștere a cifrei de școlarizare și lansarea unor noi programe de studii, adaptate cerințelor europene.

Admiterea din acest an se anunță a fi una dintre cele mai competitive, pe fondul trendului ascendent al numărului de candidați din ultimii ani.

Rectorul instituției, Liviu-George Maha, a confirmat că oferta educațională din această vară va include specializări noi, cu un accent major pe Inteligența Artificială, în special la Facultatea de Informatică.

În plus, UAIC introduce programe dedicate geopoliticii și securității regionale, domenii vitale în contextul actual.

Potrivit rectorului Liviu-George Maha, marea provocare rămâne alinierea cursurilor la piața muncii din Uniunea Europeană, astfel încât absolvenții să fie pregătiți pentru joburile viitorului.

Liviu George Maha: Fiecare universitate are o unitate dinamică, iar anul trecut și în acest an avem câteva programe noi. La nivel de licență, a început de anul trecut cel de inteligență artificială, management în sport, iar acum matematică, informatică în limba engleză. Sunt programe de masterat adaptate noilor provocări, inclusiv la facultatea de informatică, pe această dimensiune a inteligenței artificiale. Sunt reorganizări ale unor programe de masterat, de exemplu, pe geopolitică, securitate, la nivel regional. Cu alte cuvinte, e o adaptare a programelor de studii, mai ales la masterat, la ceea ce înseamnă noile cerințe pe piața muncii și, până la urmă, evoluția societății în ansamblu.

Anul trecut, peste 8350 de absolveți de liceu au devenit studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași.