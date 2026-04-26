CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 11:20

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum Expres Bacău – Piatra Neamţ’, valoarea estimată fiind cuprinsă între 74,3 milioane lei şi 87,77 milioane lei, fără TVA.

Potrivit anunţului de participare, contractul vizează asigurarea serviciilor de supervizare pentru acest obiectiv de investiţii, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 iunie 2026, ora 15:00.

Durata contractului este de 112 luni, din care 12 luni pentru proiectare, 36 de luni pentru execuţia lucrărilor, 60 de luni pentru perioada de garanţie şi patru luni pentru închidere şi recepţia finală.

Procedura este organizată sub forma unei licitaţii deschise, iar criteriile de participare includ, între altele, o cifră de afaceri anuală de minimum 33,5 milioane lei pentru fiecare dintre exerciţiile financiare 2023, 2024 şi 2025, precum şi experienţă similară în servicii de supervizare, consultanţă sau dirigenţie de şantier pentru proiecte rutiere, în valoare cumulată de minimum 20,2 milioane lei, fără TVA.

Conform documentaţiei, semnarea contractului este condiţionată de obţinerea finanţării lucrărilor din fonduri europene nerambursabile şi/sau de la bugetul de stat, precum şi de încheierea contractului de proiectare şi execuţie pentru acelaşi obiectiv. (Agerpres/ FOTO facebook CNIR)

