(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 12:00

Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului.

Peste 3.000 de alergători iau parte la una dintre cele mai importante competiții sportive din regiune.

Evenimentul are și un scop caritabil, fondurile fiind direcționate către Salvați Copiii și World Vision România.

Competiția include mai multe probe, adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de pregătire.

Circulația rutieră este restricționată temporar pe durata evenimentului, iar transportul public circulă cu adaptări pe rutele afectate.

Semimaratonul se va încheia în cursul după-amiezii, cu festivitatea de premiere, după cum a precizat organizatorul Liviu Măgurianu.

Liviu Măgurianu: Vrem să arătăm ce s-a întâmplat pe parcursul celor 10 ani. Avem 10 ani în care am adunat alături o comunitate de alergători din toată țara și din afara țării. Pe parcursul acelor 10 ani, am sprijinit două cauze importante. Este vorba despre copiii care sunt în risc de abandon școlar, din centrele educaționale ale Organizației Salvați Copiii, dar și copiii cu rezultate excepționale la școală, care sunt susținuți prin proiectul Pro Ruralis de către Rotary Club Copou Iași.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

