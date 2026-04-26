Botoşani: Un copac rupt de vânt a căzut pe DN 29, blocând temporar circulaţia

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 12:58

Circulaţia pe DN 29, care face legătura între oraşul Săveni şi municipiul Botoşani, a fost întreruptă, temporar, după ce un copac a căzut pe partea carosabilă, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit oficialilor ISU, copacul a fost rupt de vântul puternic care afectează judeţul Botoşani.

De asemenea, în municipiul Botoşani, mai multe elemente de construcţie desprinse din acoperişul unui bloc de pe Calea Naţională au căzut peste două autoturisme, pe partea carosabilă şi pe trotuare.

Tot în Botoşani, pompierii au intervenit pe strada General Gheorghe Avramescu, unde doi arbori prezentau risc iminent de prăbuşire peste maşinile parcate sau peste trecători.

O altă intervenţie a avut loc pe strada Ion Pilat, unde o bucată de tablă a fost desprinsă de pe acoperişul unei clădiri şi poate să cadă peste trecători sau autoturisme.

Judeţul Botoşani se află sub incidenţa unei avertizări meteorologice Cod portocaliu de vânt puternic, valabilă până la ora 18:00. (Agerpres/ FOTO ISU BT)