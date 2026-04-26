(UPDATE) Vrancea: Incendiu de proporții în Soveja/ Mesaj RO-ALERT pentru degajări mari de fum

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 16:10

UPDATE, ora 16:00 – Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, care a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, ar fi fost scăpat sub control de o bătrână, a declarat primarul Ionuţ Filimon.

‘Momentan, situaţia este într-o dinamică continuă, nu ştim exact câte persoane vor necesita să fie cazate, dar cu siguranţă undeva la 10-15 familii, cel puţin, le vom caza undeva, ori la Centrul Cultural, ori la câteva pensiuni din zonă. Am şi discutat cu câţiva agenţi economici. La momentul ăsta nu avem persoane rănite sau… Doamne fereşte! Sunt doar pagube materiale. Încercăm să ne focalizăm pe focarele care au mai rămas încă şi cu siguranţă cred că vom zăbovi aici o noapte întreagă alături de pompieri şi colegii din primăriile învecinate care ne-au dat o mână de ajutor. Din câte am înţeles – şi de la colegii mei, şi de la pompieri -, incendiul a izbucnit de la o casă mai veche, o bătrânică am înţeles că a vrut să facă focul şi, având în vedere faptul că afară bătea şi vântul, s-a extins în mare parte la această locuinţă’, a afirmat edilul.

Pompierii au anunţat că incendiul a fost localizat, fiind astfel eliminat pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăţi.

Prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, a declarat că incendiul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă şi de acolo, din cauza vântului, s-a extins.

‘Am fost în Cod galben, acum suntem în Cod portocaliu de vânt, s-a extins în toată regiunea. (…) În momentul de faţă pot să vă spun că sunt aproximativ 28 de gospodării afectate, dintre care cred că mai mult sau aproape jumătate sunt arse din temelii’, a explicat prefectul.

El a precizat că au fost câteva persoane care au necesitat intervenţia medicilor de la SMURD ca urmare a intoxicaţiei cu fum.

‘Au fost câteva doamne care din cauza fumului au necesitat intervenţia celor de la SMURD, un tânăr care a fost tăiat de o tablă la mână destul de grav şi a fost dus la spital, dar nu sunt alte victime, nu sunt pierderi de vieţi omeneşti’, a spus prefectul.

În total au fost peste 300 de persoane evacuate. Persoanele rămase fără locuinţă vor fi cazate în locaţii puse la dispoziţie de primărie şi Consiliul Judeţean.

Iniţial, la incendiu au fost alocate opt autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD. În sprijinul echipajelor de pompieri intervine şi personal al serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Ulterior, faţa locului au fost trimise zece echipaje din cinci judeţe învecinate.

‘Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, echipajele locale de intervenţie au fost suplimentate cu 10 autospeciale de stingere şi 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, după cum urmează: 2 autospeciale de stingere de la ISU Bacău; 2 autospeciale de stingere de la ISU Buzau; 2 autospeciale de stingere de la ISU Brasov; 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna; 2 autospeciale de stingere şi 1 unitate de terapie intensivă mobilă de la ISU Galaţi’, preciza ISU.

De asemenea, a fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum.

UPDATE, ora 12:20 – Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT pentru degajări mari de fum de la incendiul care a cuprins 11 case din lemn în comuna Soveja.

‘A fost emis de către ISU Vrancea un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuinţe din satul Rucăreni, comuna Soveja’, a informat ISU Vrancea.

Iniţial, au fost alocate 8 autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD iar ulterior forţele de intervenţie au fost suplimentate.

‘Având în vedere evoluţia situaţiei din teren, forţele de intervenţie au fost suplimentate. La faţa locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăţi’, precizează sursa citată.

Din informaţiile disponibile până în prezent, nu sunt persoane surprinse de incendiu. Intervenţia este în desfăşurare. (Agerpres)

Forţele de intervenţie la incendiul care a cuprins 11 locuinţe din comuna Soveja, sat Rucăreni, au fost suplimentate duminică, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

‘Având în vedere evoluţia situaţiei din teren, forţele de intervenţie au fost suplimentate. La faţa locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăţi’, precizează sursa citată.

Iniţial, au fost alocate 8 autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD.

În sprijinul pompierilor acţionează şi personal din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

De la izbucnirea incendiului, exista risc de propagare la locuinţele din vecinătate.

Din informaţiile disponibile până în prezent, nu sunt persoane surprinse de incendiu. Intervenţia este în desfăşurare. (Agerpres/ FOTO ISU VN)