Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 10:01

UPDATE, ora 10:00 – Suspectul care a deschis focul la un hotel din Washington unde avea loc Cina anuală a Corespondenţilor la Casa Albă a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, California, potrivit presei americane.

Şeful poliţiei din Washington DC, Jeffery W Carroll, a declarat că acesta era cazat la hotelul unde avea loc evenimentul, iar camera lui a fost securizată ca parte a anchetei.

Întrebat dacă există modificări de securitate pentru evenimentele conexe din capitala SUA care au loc de obicei după Cina Corespondenţilor, el a spus că nu există motive să se creadă că altcineva ar fi în pericol, dar că au fost mobilizate forţe suplimentare de poliţie în oraş pentru evenimentele ulterioare cinei.

Jeffery W Carroll, şeful interimar al Departamentului de Poliţie Metropolitană, a fost întrebat care a fost motivul suspectului şi a răspuns că acesta nu este cunoscut deocamdată. El a spus că faptul că s-au tras focuri de armă nu înseamnă că a existat o breşă de securitate. Punctul de control, unde suspectul a fost reţinut, era acolo cu un scop şi a funcţionat, a explicat Carroll, adăugând că suspectul nu era cunoscut anterior de către poliţia metropolitană.

Jeffery W. Carroll a declarat că suspectul avea mai multe arme. „Era înarmat cu o puşcă, un pistol şi mai multe cuţite”, a afirmat şeful interimar al poliţiei, precizând că agentul Serviciului Secret care a fost rănit a fost transportat la un spital local şi se află „în stare bună”. Suspectul nu a fost lovit de focuri de armă, a adăugat Carroll şi se pare că este vorba despre un atacator singur. El a spus că, în acest moment, nu există niciun pericol pentru public. (Rador)

Atentat eşuat la Washington. Preşedintele Donald Trump şi Prima Doamnă, Melania, au fost evacuaţi de urgenţă, după ce un atacator înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă, la un hotel din capitala federală americană.

Panică totală în sala de bal a hotelului Washington Hilton. Peste 2.600 de invitaţi s-au aruncat la pământ şi s-au ascuns sub mese, în timp ce agenţii Secret Service îi puneau la adăpost pe preşedintele Trump, pe soţia sa şi pe membrii cabinetului, inclusiv pe Marco Rubio şi Robert F. Kennedy Jr. Atacatorul, identificat drept Cole Thomas Allen, un californian de 31 de ani, a luat cu asalt un punct de control de la o distanţă de 50 de metri. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe suspect alergând în viteză spre zona securizată, fiind pus la pământ de forţele de ordine după un schimb de focuri. Preşedintele Trump a ajuns în siguranţă la Casa Albă, a organizat o conferinţă de presă şi a descris incidentul ca fiind unul de coşmar care a întrerupt un eveniment dedicat libertăţii presei. „Individul arăta pur şi simplu malefic, a năvălit spre noi, dar băieţii noştri curajoşi de la Secret Service l-au anihilat”, a spus Donald Trump. FBI a confirmat că suspectul era cazat chiar în hotelul unde avea loc evenimentul şi avea asupra sa un întreg arsenal – o puşcă, un pistol şi mai multe cuţite. Agenţii federali percheziţionează acum locuinţa acestuia din California pentru a afla indicii despre motivaţia atacului.

Incidentul ar putea fi a treia încercare de asasinat al lui Donald Trump. A avut loc în acelaşi hotel, lângă care, în 1989, preşedintele Ronald Reagan a fost împuşcat. El a fost lovit de un glonţ care a ricoşat din limuzina prezidenţială, i-a perforat plămânul stâng şi s-a oprit foarte aproape de inimă. (Rador/ FOTO AI)