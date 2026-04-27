IAȘI: Salonul Ofertelor Educaţionale – ediţia 2026

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 11:02

Un reper important pentru comunitatea educațională ieșeană, Salonul Ofertelor Educaționale – ediția 2026 se va desfășura miercuri, 29 aprilie 2026, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în Sala Pașilor Pierduți din Palatul Universitar Copou. Evenimentul va reuni elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale.

Deschiderea oficială va include lansarea filmelor de prezentare ale colegiilor și liceelor ieșene implicate în proiectul Avanpremieră pentru carieră, inclus în Calendarul proiectelor educative județene 2026.

Organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, evenimentul are ca obiectiv promovarea învățământului ieșean și sprijinirea elevilor în procesul de orientare în carieră. Găzduit de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, salonul reunește 41 de unități de învățământ din municipiul Iaşi şi localităţile limitrofe, care își prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027.

Participanții vor avea parte de o experiență educațională nonformală, adaptată nevoilor elevilor de gimnaziu, prin interacțiuni directe cu profesori și liceeni. Evenimentul creează oportunități reale de informare și analiză a opțiunilor educaționale, în funcție de interesele, aptitudinile și perspectivele de pe piața muncii, contribuind astfel la conturarea unor alegeri inspirate pentru viitor.

Vizitarea standurilor dedicate ofertelor educaționale va avea loc în intervalul 11:00 – 16:00 și este adresată absolvenților claselor a VIII-a, părinților acestora, precum și tuturor celor interesați.

Vă invităm să explorăm împreună traseele posibile ale carierei, într-un demers interactiv, dinamic și orientat spre decizii informate.

Partea inferioară a formularului

Persoana de contact: Anca HARDULEA, director CJRAE Iaşi