IAȘI: Salonul Ofertelor Educaţionale – ediţia 2026

IAȘI: Salonul Ofertelor Educaţionale – ediţia 2026

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 11:02

Un reper important pentru comunitatea educațională ieșeană, Salonul Ofertelor Educaționale – ediția 2026 se va desfășura miercuri, 29 aprilie 2026, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în Sala Pașilor Pierduți din Palatul Universitar Copou. Evenimentul va reuni elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale.

Deschiderea oficială va include lansarea filmelor de prezentare ale colegiilor și liceelor ieșene implicate în proiectul Avanpremieră pentru carieră, inclus în Calendarul proiectelor educative județene 2026.

Organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, evenimentul are ca obiectiv promovarea învățământului ieșean și sprijinirea elevilor în procesul de orientare în carieră. Găzduit de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, salonul reunește 41 de unități de învățământ din municipiul Iaşi şi localităţile limitrofe, care își prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027.

Participanții vor avea parte de o experiență educațională nonformală, adaptată nevoilor elevilor de gimnaziu, prin interacțiuni directe cu profesori și liceeni. Evenimentul creează oportunități reale de informare și analiză a opțiunilor educaționale, în funcție de interesele, aptitudinile și perspectivele de pe piața muncii, contribuind astfel la conturarea unor alegeri inspirate pentru viitor.

Vizitarea standurilor dedicate ofertelor educaționale va avea loc în intervalul 11:00 – 16:00 și este adresată absolvenților claselor a VIII-a, părinților acestora, precum și tuturor celor interesați.

Vă invităm să explorăm împreună traseele posibile ale carierei, într-un demers interactiv, dinamic și orientat spre decizii informate.

Persoana de contact: Anca HARDULEA, director CJRAE Iaşi

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț
Regional luni, 27 aprilie 2026, 14:00

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț. Parcul Natural Vânători Neamț își asumă...

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț
IAȘI: Calitatea aerului în contextul incendiului de la depozitul de deșeuri Țuțora din data de 26.04.2026
Regional luni, 27 aprilie 2026, 12:55

IAȘI: Calitatea aerului în contextul incendiului de la depozitul de deșeuri Țuțora din data de 26.04.2026

Monitorizarea calității aerului din județul Iași în ultimele 24 de ore, în contextul izbucnirii  incendiului de la depozitul de deșeuri...

IAȘI: Calitatea aerului în contextul incendiului de la depozitul de deșeuri Țuțora din data de 26.04.2026
(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore
Regional luni, 27 aprilie 2026, 12:50

(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore

Încendiul puternic izbucnit la depozitul de deșeuri din Țuțora este încă activ, iar pompierii intervin și la această oră pentru stingerea...

(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore
Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş
Regional luni, 27 aprilie 2026, 10:46

Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului...

Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş
Regional luni, 27 aprilie 2026, 10:37

Întâlnire cu Ioan Stanomir la Muzeul Unirii din Focșani

Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, vă invită miercuri, 6 mai 2026, la întâlnirea cu profesorul universitar dr. IOAN STANOMIR,...

Întâlnire cu Ioan Stanomir la Muzeul Unirii din Focșani
Regional luni, 27 aprilie 2026, 07:37

(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei

Primăria Iași anunță o scădere drastică a veniturilor la buget în acest an. Direcția de Finanțe a notificat oficial municipalitatea că...

(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei
Regional luni, 27 aprilie 2026, 06:23

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei. Un bărbat a...

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei
Regional luni, 27 aprilie 2026, 06:09

Incendiu la Soveja: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuinţe au fost...

Incendiu la Soveja: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire