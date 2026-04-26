(FOTO) Vântul puternic a produs mai multe pagube în localități din regiunea Moldovei / Bărbatul lovit de un acoperiş la Huşi a decedat

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 16:06

UPDATE ora 16:15 – Lucrătorii Secției Drumuri Naționale Iași intervin în această după-amiază pentru îndepărtarea resturilor arboricole transportate pe carosabil, dar și pentru revizia de elementelor de infrastructură afectate de rafalele puternice de vânt care afectează regiunea. În acest sens, au fost îndepărtați arbori cu risc de prăbușire și crengi smulse de vânt pe DN 24, zona Poieni, DN 24C, Tabăr – Bivolari și DN 28, Răducăneni. De asemenea, au fost repoziționate indicatoare și elemente de parapet lestabil la sensul giratoriu de pe DN 28, Lețcani/Bogonos. Intervenții similare vor avea loc și în celelalte județe ale regiunii, în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

UPDATE ora 15:35 – Delgaz Grid ne-a informat că localitățile Pipirig, Stânca (Pipirig), Boboiesti (Pipirig), Pluton (Pipirig) Dolhești (Pipirig), Brusturi, Grosi (Brusturi), Draganesti, Râșca (Drăgănești), Târzia (Brusturi), Slobozia (Roznov), Roznov, , Izvoare (Dumbrava Roșie), Cândești, Frunzeni (Costișa), Vădurele (Cândești), sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică. 7035 de consumatori nu sunt alimentați cu energie electrică. Se lucrează pentru remedierea situației, fiind afectate cinci linii de medie tensiune.

UPDATE ora 14:30 – Bărbatul lovit, astăzi, de un acoperiş căzut de pe un bloc din municipiul Huşi a decedat, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

Bărbatul a fost găsit în stare de inconştienţă de salvatorii solicitaţi să intervină după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins de pe un bloc, avariind şi mai multe maşini din zonă.

‘Bărbatul surprins sub elementele de acoperiş a fost găsit inconştient, în stop cardio-respirator, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare de către echipajele medicale aflate la faţa locului. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele medicale, bărbatul a fost declarat decedat’, a declarat Alexandru Tătaru, din cadrul ISU Vaslui.

Echipajele ajunse la faţa locului acţionează inclusiv la nivelul acoperişului imobilului, unde desfăşoară activităţi de asigurare a zonei şi verificare a elementelor de construcţie, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.

Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz.

UPDATE ora 14:00 Vântul puternic a provocat deja pagube în județul Botoșani. În orașul Săveni, un copac doborât a blocat circulația pe drumul spre Botoșani. În municipiu, pe Calea Națională, bucăți din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme și pe trotuar.

Pe strada General Gheorghe Avrămescu, alți doi arbori prezentau pericol de prăbușire peste mașini sau pietoni.

Vântul puternic a produs mai multe pagube în localități din regiunea Moldovei, unde au fost raportate acoperișuri smulse și copaci doborâți.

Fenomenele vin pe fondul avertizărilor cod galben și cod portocaliu emise de meteorologi pentru ziua de astăzi.

Rafalele au atins valori de până la 90 de kilometri pe oră în zonele joase și chiar 120 de kilometri pe oră la munte.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pagubelor.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și zonele cu risc de prăbușire a obiectelor.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica: Prăbușiri de arbori pe strada Vasile Lupu, în zona Copou, pe lângă Liceul cu program sportiv, pe strada Pădurii, care a produs și o întrerupere a circulației cu tramvaie, dar s-a remediat; ruperea unor oglinzi la niște tramvaie, datorită furtunii; desprinderea unor indicatoare rutiere; perturbarea unor semafoare; desfacerea unui acoperiș din zona Nicolina–Rond Vechi și prăbușirea chiar și a unui stâlp, care a dus la ruperea întinzătorului liniei, firului de contact și, evident, întreruperii circulației, lucrare care este în desfășurare. Atât poliția locală, cât și serviciile publice Iași, împreună cu Citadin și compania de transport, sunt în teren să remedieze consecințele acestei furtuni.

Meteorologii anunță că intensificările de vânt vor continua pe parcursul zilei. (Radio Iași/ FOTO ISU BC, NT)