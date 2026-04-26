Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 aprilie 2026, 16:08

Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, a anunţat, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Locuitorii din trei localităţi au primit mesaj RO-ALERT.

‘A fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din UAT Ţuţora, Prisăcani şi Tomeşti, în contextul incendiului produs la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, ca urmare a degajărilor mari de fum. Măsura are caracter preventiv şi vizează informarea şi protejarea cetăţenilor din zonele afectate, având în vedere că astfel de incendii pot genera cantităţi semnificative de fum şi disconfort respirator’, precizează ISU.

(Agerpres/ FOTO captura ziaruldeiasi.ro)

(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 12:00

(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului

Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului. Peste 3.000 de alergători iau parte la una...

(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului
(INTERVIU) Dan Barna, europarlamentar USR: Moratoriu și dialog inclusiv cu opoziția pentru evitarea blocajului guvernamental
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:24

(INTERVIU) Dan Barna, europarlamentar USR: Moratoriu și dialog inclusiv cu opoziția pentru evitarea blocajului guvernamental

Instituirea unui moratoriu prin care partidele să convină să nu depună sau să nu susțină o moțiune de cenzură în perioada următoare, dar...

(INTERVIU) Dan Barna, europarlamentar USR: Moratoriu și dialog inclusiv cu opoziția pentru evitarea blocajului guvernamental
CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ
Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 10:01

Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă

UPDATE, ora 10:00 –  Suspectul care a deschis focul la un hotel din Washington unde avea loc Cina anuală a Corespondenţilor la Casa Albă a...

Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:50

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:49

(AUDIO) USV Iași își deschide porțile cu o ofertă educațională adaptată pieței muncii

Universitatea de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți, venind...

(AUDIO) USV Iași își deschide porțile cu o ofertă educațională adaptată pieței muncii
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:44

(AUDIO) UAIC Iași mărește cifra de școlarizare și lansează programe noi, aliniate cerințelor europene

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță o creștere a cifrei de școlarizare și lansarea unor noi programe de studii, adaptate...

(AUDIO) UAIC Iași mărește cifra de școlarizare și lansează programe noi, aliniate cerințelor europene
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:14

Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi şi a afectat o gospodărie constituie un incident de securitate grav, ce arată că...

Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă