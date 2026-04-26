Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 aprilie 2026, 16:08

Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, a anunţat, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Locuitorii din trei localităţi au primit mesaj RO-ALERT.

‘A fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din UAT Ţuţora, Prisăcani şi Tomeşti, în contextul incendiului produs la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, ca urmare a degajărilor mari de fum. Măsura are caracter preventiv şi vizează informarea şi protejarea cetăţenilor din zonele afectate, având în vedere că astfel de incendii pot genera cantităţi semnificative de fum şi disconfort respirator’, precizează ISU.

