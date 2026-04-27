Ascultă Radio România Iași Live
Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 06:23

Un bărbat a murit la Huşi, în judeţul Vaslui, după ce elementele smulse de vânt de pe un acoperiş au căzut peste el; victima a intrat în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

În Târgu Frumos din Iaşi, mai multe persoane au fost rănite de crengile rupte de vânt şi au ajuns la spital.

În judeţul Bacău, un şofer a reuşit să se autoevacueze după ce un copac s-a prăbuşit peste maşina pe care o conducea, iar în Neamţ copacii căzuţi pe şosea au blocat temporar traficul.

Rafalele puternice şi copacii căzuţi peste cablurile electrice au produs avarii în aproape 140 de localităţi din şase judeţe din estul ţării, iar potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, peste 35.000 de consumatori au fost afectaţi.

În plus, Inspectoratul a anunţat că s-a intervenit în aproape 60 de localităţi pentru degajarea elementelor de construcţii de la 50 de imobile şi au fost îndepărtaţi de pe şosele zeci de copaci şi stâlpi de electricitate.

Județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea s-au aflat duminică sub cod portocaliu de vânt.

Radio Iași/FOTO ISU BT

Etichete:
Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:08

Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, a anunţat, duminică, Inspectoratul...

(FOTO) Vântul puternic a produs mai multe pagube în localități din regiunea Moldovei / Bărbatul lovit de un acoperiş la Huşi a decedat
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:06

UPDATE ora 16:15 – Lucrătorii Secției Drumuri Naționale Iași intervin în această după-amiază pentru îndepărtarea resturilor...

Botoşani: Un copac rupt de vânt a căzut pe DN 29, blocând temporar circulaţia
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 12:58

Circulaţia pe DN 29, care face legătura între oraşul Săveni şi municipiul Botoşani, a fost întreruptă, temporar, după ce un copac a căzut...

(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 12:00

Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului. Peste 3.000 de alergători iau parte la una...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:24

(INTERVIU) Dan Barna, europarlamentar USR: Moratoriu și dialog inclusiv cu opoziția pentru evitarea blocajului guvernamental

Instituirea unui moratoriu prin care partidele să convină să nu depună sau să nu susțină o moțiune de cenzură în perioada următoare, dar...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 10:01

Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă

UPDATE, ora 10:00 –  Suspectul care a deschis focul la un hotel din Washington unde avea loc Cina anuală a Corespondenţilor la Casa Albă a...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:50

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

