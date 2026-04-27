Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 06:23

Un bărbat a murit la Huşi, în judeţul Vaslui, după ce elementele smulse de vânt de pe un acoperiş au căzut peste el; victima a intrat în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

În Târgu Frumos din Iaşi, mai multe persoane au fost rănite de crengile rupte de vânt şi au ajuns la spital.

În judeţul Bacău, un şofer a reuşit să se autoevacueze după ce un copac s-a prăbuşit peste maşina pe care o conducea, iar în Neamţ copacii căzuţi pe şosea au blocat temporar traficul.

Rafalele puternice şi copacii căzuţi peste cablurile electrice au produs avarii în aproape 140 de localităţi din şase judeţe din estul ţării, iar potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, peste 35.000 de consumatori au fost afectaţi.

În plus, Inspectoratul a anunţat că s-a intervenit în aproape 60 de localităţi pentru degajarea elementelor de construcţii de la 50 de imobile şi au fost îndepărtaţi de pe şosele zeci de copaci şi stâlpi de electricitate.

Județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea s-au aflat duminică sub cod portocaliu de vânt.

Radio Iași/FOTO ISU BT