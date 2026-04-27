Incendiu la Soveja: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 06:09

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuinţe au fost afectate, duminică, de un incendiu.

‘Am fost în legătură cu autorităţile pe durata intervenţiei. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluţii de cazare şi bunuri de primă necesitate. Mulţumesc autorităţilor locale şi judeţene pentru sprijinul acordat. Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire’, se precizează într-un mesaj postat pe contul de Facebook al premierului.

Ilia Boloja anunţă că, în cursul zilei de luni, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) va aproba sumele ‘pentru un sprijin în primă urgenţă’, care va fi acordat până joi.

‘Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele şi situaţia fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case. Mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în intervenţie: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, poliţiştilor şi cetăţenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiţii dificile’, se mai menţionează în mesajul prim-ministrului.

Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, fiind şi peste 300 de persoane evacuate, a declarat, duminică, prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga. Persoanele rămase fără locuinţă vor fi cazate provizoriu în spaţii puse la dispoziţie de administraţia locală şi Consiliul Judeţean Vrancea.

Prefectul a declarat că incendiul a izbucnit la ora 9:00 într-o casă şi de acolo, din cauza vântului, s-a extins. AGERPRES/FOTO ISU VN

Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:08

Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, a anunţat, duminică, Inspectoratul...

(FOTO) Vântul puternic a produs mai multe pagube în localități din regiunea Moldovei / Bărbatul lovit de un acoperiş la Huşi a decedat
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:06

UPDATE ora 16:15 – Lucrătorii Secției Drumuri Naționale Iași intervin în această după-amiază pentru îndepărtarea resturilor...

Botoşani: Un copac rupt de vânt a căzut pe DN 29, blocând temporar circulaţia
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 12:58

Circulaţia pe DN 29, care face legătura între oraşul Săveni şi municipiul Botoşani, a fost întreruptă, temporar, după ce un copac a căzut...

(AUDIO) Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 12:00

Semimaratonul Iași este în plină desfășurare, adunând mii de participanți în centrul orașului. Peste 3.000 de alergători iau parte la una...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:24

(INTERVIU) Dan Barna, europarlamentar USR: Moratoriu și dialog inclusiv cu opoziția pentru evitarea blocajului guvernamental

Instituirea unui moratoriu prin care partidele să convină să nu depună sau să nu susțină o moțiune de cenzură în perioada următoare, dar...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 10:01

Preşedintele Donald Trump, evacuat de urgenţă după ce un bărbat înarmat a deschis focul la dineul organizat pentru corespondenţii de la Casa Albă

UPDATE, ora 10:00 –  Suspectul care a deschis focul la un hotel din Washington unde avea loc Cina anuală a Corespondenţilor la Casa Albă a...

Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 09:50

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

