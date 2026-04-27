(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 07:37

Primăria Iași anunță o scădere drastică a veniturilor la buget în acest an.

Direcția de Finanțe a notificat oficial municipalitatea că încasările din impozitul pe venit vor scădea anul acesta cu aproape 15 procente.

Primarul Mihai Chirica avertizează că este cea mai dură contracție bugetară din ultimul deceniu.

Efectele se vor resimți direct în buzunarele ieșenilor care folosesc transportul în comun.

Pe fondul scumpirii carburanților, a energiei și a creșterii salariului minim, prețul biletului de călătorie va urca, cel mai probabil, de la 4 la 5 lei.

Edilul a subliniat că măsura este inevitabilă, în condițiile în care costul real al unei călătorii se apropie de 9 lei, iar o serie de gratuități și facilități actuale vor fi eliminate.

Mihai Chirica: ”Toate costurile care sunt legate de consumul direct sau indirect al combustibililor fosili au crescut și vor crește în continuare. Noi suntem într-o perioadă inerțială, știți bine, economia totdeauna are perioade inerțiale de creștere sau de recul. Acum suntem în varianta de recul, din păcate, și vom fi afectați și noi. Sunt prognoze deja făcute de către operatorul de transport și vom alege calea de mijloc până la nivelul de suportabilitate prin compensații și subvenții a programului de transport public al municipiului Iași și zona metropolitană, astfel încât diferența să o aducem în tariful de transport. Compania noastră monitorizează permanent influența noilor tarife la motorină, în special acolo unde suntem consumatori și probabil că prin dezbatere publică vom găsi soluția optimă să putem să rămânem atractivi în continuare.”

Flota CTP Iași numără în prezent aproximativ 200 de autobuze și 130 de tramvaie, o parte însemnată fiind formată din vehicule electrice și garnituri noi.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)