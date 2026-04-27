PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 11:17

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat, cu puţin timp în urmă, că PSD va iniţia împreună cu AUR o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Anunţul lui Marian Neacşu a venit în timp ce la Cotroceni au loc consultări cu partidele pro-europene, la care sunt prezenţi atât preşedintele PSD, cât şi premierul. Marian Neacşu a declarat că demersul PSD şi AUR se află în faza tehnică:

Marian Neacşu: S-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi explicitată, probabil, în cursul acestei zile, de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Permanent Naţional în care se va lua decizia finală.

Rador

