IAȘI: Calitatea aerului în contextul incendiului de la depozitul de deșeuri Țuțora din data de 26.04.2026

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 12:55


PM 10

Monitorizarea calității aerului din județul Iași în ultimele 24 de ore, în contextul izbucnirii  incendiului de la depozitul de deșeuri Țuțora din data de 26.04.2026 (12.15H), nu a pus în evidență depășiri ale valorilor limită în stațiile de monitorizare administrate de Direcția Județeană de Mediu Iași din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

NO2

Astfel, așa cum indică graficele alăturate, întocmite pe baza măsurătorilor obținute de la stațiile automate din județul Iași din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, în niciuna dintre stații nu s-au înregistrat în ultimele 24 de ore depășiri ale concentrațiilor poluanților măsurați  (dioxid de azot (NO₂), particule în suspensie PM10/PM2,5 , dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO)).

SO2

Condițiile meteorologice manifestate în ultimele 24 de ore, respectiv vântuI care se menține constant și cu viteze crescute din direcțiile vest și nord-vest, favorizează dispersia accentuată a poluanților rezultați din incendiu. Astfel, impactul asupra calității aerului este scăzut și fără riscuri semnificative pentru sănătatea populației.

CO

Direcția Județeană de Mediu Iași monitorizează evoluția situației în timp real și va informa prompt populația în cazul apariției oricăror modificări care ar putea afecta calitatea aerului sau siguranța cetățenilor.

Director,

Ing. Galea TEMNEANU

PM 2.5

Informații suplimentare

Potrivit datelor operative, ard deșeuri pe o suprafață de circa 12.000 mp. La locul intervenției acționează detașamente de la I.S.U.J. Iaşi – Inspectoratul pentru Situatii de Urgență Iași sprijinite de operatorul de salubritate care operează depozitul de deșeuri Țuțora.

Intervenția este în dinamică, iar acțiunile sunt concentrate pe localizarea și lichidarea incendiului, iar DJM Iași continuă monitorizarea calității aerului prin intermediul celor 6 stații fixe de monitorizare.

