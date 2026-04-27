„Confesiuni de Catifea" ajunge la Iași – o conferință despre ceea ce nu se vede într-o femeie

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 14:18

Pe 30 aprilie, la Palatul Culturii din Iași, are loc prima ediție a conferinței „Confesiuni de Catifea” – un concept inițiat de soprana Irina Baianț, construit ca o întâlnire sinceră despre echilibru, emoții și vocea interioară a femeii.
Sub tema „Ce nu se vede într-o femeie”, conferința propune o perspectivă integrată asupra corpului, minții, relației cu hrana și sensului personal, într-un format care îmbină dialogul autentic cu momente muzicale live.
Evenimentul aduce împreună patru specialiști din domenii esențiale pentru înțelegerea profundă a feminității:
Dr. Emilia Solomon, medic endocrinolog – despre echilibrul hormonal și impactul lui asupra vieții de zi cu zi
Andreea Buhuși, psiholog clinician – despre mecanismele interioare și felul în care mintea modelează realitatea
Dr. Ioana Hristov, medic diabetolog, nutriționist și specialist în boli metabolice – despre relația dintre corp, hrană și energie
Andreea Dincă, astrolog – despre ritmuri interioare și conexiunea cu sensul personal
„Confesiuni de Catifea” nu este o conferință clasică, ci un spațiu de reflecție și recunoaștere, în care informația se întâlnește cu emoția. Publicul este invitat nu doar să asculte, ci să se regăsească, să pună întrebări și să participe activ la o conversație care aduce în prim-plan ceea ce, de cele mai multe ori, rămâne nevăzut.
Pe parcursul întâlnirii, Irina Baianț va integra și momente muzicale, construite ca o extensie a temelor discutate. Vocea devine astfel un fir care leagă ideile de trăire, într-o experiență coerentă și personală, alături de pianistul Xenti Runceanu.
„Am creat această conferință din nevoia de a aduce laolaltă lucruri pe care, de obicei, le trăim separat: corpul, gândurile, emoțiile și întrebările pe care le avem, dar nu le spunem. Este un spațiu în care putem fi mai aproape de noi, fără mască”, spune Irina Baianț.
Evenimentul se adresează tuturor femeilor care caută claritate, echilibru și o înțelegere mai profundă a propriei vieți, într-un cadru elegant și deschis.
