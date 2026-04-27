(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 12:50 / actualizat: 27 aprilie 2026, 14:18

Încendiul puternic izbucnit la depozitul de deșeuri din Țuțora este încă activ, iar pompierii intervin și la această oră pentru stingerea flăcărilor.

Mai multe tone de deșeuri ard pe o suprafață întinsă, intervenția fiind una dificilă și de durată, în condițiile în care degajările de fum au impus și emiterea unor mesaje RO-Alert pentru populația din zonă.

Mai multe detalii avem de la Constantin Mihai: ”Până în prezent se estimează că au ars aproximativ 1500 de metri cubi de deșeuri. Suprafața afectată este de peste 12.000 de metri pătrați. Sunt stinse anumite focare, apar altele, vorbim de fenomenul de combustie internă, aproape imposibil de gestionat. Deșeurile intră în putrefacție, degajă biogaz, se reaprinde. Sunt zone unde focarele sunt la 4 metri sub nivelul 0. Aceste focare pot fi stinse doar dacă nu mai au oxigen dar vorbim de o suprafață destul de mare, peste un hectar. În zonă nu este apă. Apa este adusă de la 7 km de la CET 2 Holboca. Peste 80% din cisterne de la Salubris, care erau la stropit stradal, acum sunt redirecționate la Tuțora pentru a transporta apa. De la ISU, în zonă, sunt 20 de angajați care acționează de peste 24 de ore. Din cauza degajărilor mari de fum, ieri a fost emis mesajul Ro-Alert pentru cetățenii din zonă. Efectele incendiului pot fi observate de la 10 km distanță, de la releul de la Bucium, dar se vede și din Miroslava. În octombrie 2024 acolo a mai fost un incendiu. Atunci a fost stins după trei zile. Se pare că istoria se repetă. Până acum au fost folosiți peste 700 de metri cubi de apă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)