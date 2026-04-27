Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 14:00

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț.

Parcul Natural Vânători Neamț își asumă misiunea reintroducerii marilor erbivore europene în România;

Moment istoric pentru biodiversitate: patru exemplare de elan au sosit în Parcul Natural Vânători Neamț;

Elanul, considerat un „inginer de ecosistem”, este un indicator al sănătății mediului, deoarece are nevoie de habitate vaste și nepoluate.

Târgu Neamț, 27 aprilie 2026 – Parcul Natural Vânători Neamț și-a asumat misiunea de reintroducere a marilor erbivore europene în România. După zimbru, patru exemplare de elan (Alces alces) au sosit în Parcul Natural Vânători Neamț. RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România (AER), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM), au colaborat pentru realizarea acestei inițiative de importanță ecologică majoră: reîntoarcerea elanului în pădurile Neamțului, moment istoric pentru România.

Exemplarele provin din diverse centre din Germania, Franța și Elveția, în urma unei selecții riguroase menite să asigure aclimatizarea și succesul reproductiv în noul habitat. Această acțiune face parte din proiectul complex „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și Propark. Această abordare strategică urmărește restaurarea echilibrului natural și diversificarea faunei sălbatice a regiunii din perspectiva conservării biodiversității.

Pentru a satisface rigorile sanitar-veterinare, animalele vor fi ținute în carantină o perioadă de 30 de zile, timp în care va fi permis doar accesul personalului Administrației Parcului Natural Vânători Neamț. După acest interval, elanii vor putea fi admirați de publicul iubitor de natură, de la distanță, având în vedere scopul pentru care au fost aduși.

De ce este elanul important pentru România

Elanul este considerat un „inginer de ecosistem”. Prezența sa este vitală din mai multe motive. Fiind cel mai mare reprezentant al cervidelor, consumă cantități semnificative de vegetație arbustivă, contribuind la menținerea echilibrului zonelor umede și al poienilor. De asemenea, prin obiceiurile sale de hrănire, creează microhabitate pentru specii de plante, păsări, insecte și mamifere mici.

Totodată, elanul este un indicator al sănătății mediului, deoarece are nevoie de habitate vaste și nepoluate. Prezența sa viitoare în libertate poate confirma valoarea conservativă ridicată a Parcului Natural Vânători Neamț.

„Aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură, începutul unui proces gradual, construit pe baze științifice și cu o viziune pe termen lung privind prezența speciei în libertate. Alături de reintroducerea zimbrului, acest nou început, privind elanul, poate consolida statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România, un model de bune practici în care conservarea speciilor vulnerabile merge mână în mână cu educația tinerei generații și dezvoltarea comunităților locale”, a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț.

Un moment istoric

Elanul (Alces alces), întâlnit în zilele noastre în pădurile din nordul Europei, Siberia sau Alaska, este cel mai mare reprezentant al cerbilor. În fauna României, impresionantul erbivor (un mascul adult poate atinge o înălţime de doi metri şi o greutate de peste 500 kg) era cunoscut şi vânat pentru carnea sa până pe la începutul secolului al XIX-lea, de atunci nemaifiind referiri la această specie. Elanul a dispărut din Româna de peste 200 de ani, dar a reapărut sporadic în secolul XX, când au fost semnalate exemplare rătăcite în Delta Dunării și în nordul Moldovei.

Revenirea speciei are o puternică dimensiune istorică și culturală. În trecut, elanul era cunoscut și sub denumirea de „plotun”, termen prezent în toponimie și în izvoare vechi. Dimitrie Cantemir menționa în „Descriptio Moldaviae” apariția plotunilor pe malurile Nistrului, iar literatura populară evocă vânarea acestei specii în perioada medievală, alături de zimbri și de cerbi.

O nouă etapă pentru turismul sustenabil

Dincolo de beneficiile ecologice, demersul Administrației Parcului Natural Vânători Neamț consolidează poziția Ținutului Zimbrului ca destinație de ecoturism. Pe lângă numeroasele atracții culturale ale zonei, vizitatorii vor avea, în viitor, ocazia să descopere o faună emblematică, în cadrul căreia zimbrul și elanul pot fi admirați în același areal, oferind o veritabilă lecție de istorie naturală.

Dezvoltarea ecoturismului aduce beneficii directe comunităților locale prin diversificarea ofertei turistice și crearea de noi oportunități pentru afacerile din zonă. În același timp, oferă cadrul pentru promovarea produselor tradiționale, a gastronomiei locale, precum și a patrimoniului cultural și spiritual, punând în valoare identitatea destinației.

„În cadrul programului de finanțare Verde pentru Viitor au fost realizate numeroase investiții pentru diversificarea ofertei turistice a Parcului Natural Vânători Neamț și integrarea acesteia în oferta destinației de ecoturism Ținutul Zimbrului. Printre acestea se numără amenajarea noii expoziții interactive din centrul de vizitare al Parcului, prelungirea punții din țarcul de aclimatizare, amenajarea unui loc de joacă și a unei zone dendrologice, iar acum se lucrează la realizarea potecii tematice Școala Pădurii. Toate acestea diversifică oferta de petrecere a timpului liber în destinație și pun accentul pe experiențe în natură”, a declarat Bogdan Papuc, directorul executiv al Asociației de Ecoturism din România (AER).

Revenirea elanilor reprezintă o componentă-cheie a proiectului „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0, dezvoltat de FDSC și Propark. Asociația de Ecoturism din România (AER) implementează proiectul în parteneriat cu RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Asociația Mioritics și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.

Asociația de Ecoturism din România (AER) are misiunea de a promova și dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii și a veni în sprijinul comunităților locale din zonele cu valoare naturală. AER consideră că ecoturismul este unul dintre atuurile turismului românesc care surprinde plăcut și atrage turiștii internaționali și români pentru a călători în România.

Prin activitatea AER și a partenerilor și membrilor săi s-a reușit ca oferta de ecoturism a României și calitatea ei să fie recunoscută la nivel internațional. Totodată, România este printre primele țări din lume care aplică un sistem de evaluare pentru destinații de ecoturism.

Ecoturismul este un instrument de conservare deoarece prin dezvoltarea durabilă a turismului aduce beneficii localnicilor care ajung (1) să scadă presiunea pe natură și (2) să aprecieze aria protejată și biodiversitatea ca elemente cheie ale ofertei zonei.

Prezentare proiect: https://asociatiaaer.ro/tinutul-zimbrului-conservare-educatie-si-turism-in-parcul-natural-vanatori-neamt/

RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț s-a preocupat, încă de la înființare, de conservarea diversității speciilor, habitatelor și peisajelor specifice Parcului, reintroducerea marilor erbivore sălbatice dispărute din fauna României, protejarea moștenirii spirituale și culturale asociate acestora și de încurajarea ecoturismului, urmărindu-se gospodărirea echilibrată a resurselor naturale și dezvoltarea durabilă a zonei, în vederea menținerii interacțiunii armonioase a omului cu natura. www.vanatoripark.ro

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) militează pentru conservarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură. Viziunea ACDB este aceea a unei lumi în care valorile diversității biologice sunt recunoscute, păstrate și în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.

Asociatia Mioritics este o organizație non-guvernamentală fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural. Din anul 2011 Asociația a început promovarea patrimoniului cultural și natural și prin proiecte de educație. Astfel a luat naștere Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Schubz din Râșnov, în parteneriat cu SCHUBZ Luneburg din Germania. SCHUBZ aduce în România metode de educație interactivă și experiențiale, dezvoltate și testate în Germania și în alte țări, în care contactul copiilor cu natura este o parte esențială a educației la orice vârstă. Colaborează cu școli, familii și universități din România și din străinătate, cu care împărtășesc informații și experiențe din domeniul educației pentru dezvoltare durabilă.