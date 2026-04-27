De 1 mai, muzeele Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași își așteaptă vizitatorii

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 14:50

În data de 1 mai 2026, toate muzeele din rețeaua Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vor fi deschise pentru public după un program special de vizitare, din dorința de adaptare a ofertei culturale la cerințele și așteptările publicului larg, propunând expoziții interactive și experiențe muzeale diversificate.

La Palatul Culturii, vizitatorii pot explora cele patru muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, între orele 10.00 – 18.00 (ultima intrare la ora 17.30).

Sălile reprezentative din Palatul Culturii sunt deschise publicului în intervalul orar 9.00 – 22.00.

Dincolo de Palatul Culturii, alte spații ale memoriei culturale își așteaptă vizitatorii: Muzeul Unirii Iași, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul „Poni – Cernătescu” și Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, între orele 10.00 și 17.00 (ultimul bilet la 16.30).

Persoanele interesate să viziteze Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, o pot face între orele 10.00 și 17.00, doar pe bază de programare făcută până la data de 29 aprilie, la tel. +40 755 752 792, respectiv + 40 740 636 369.

Programul de vizitare la Palatul Culturii, în data de 1 mai, va fi adaptat specificului zilei de sărbătoare, facilitând accesul publicului larg la cultură și experiențe educative și recreative pentru toate categoriile de vârstă”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Totodată, anunțăm că începând cu 1 mai, programul de vizitare a muzeelor din Palatul Culturii se prelungește, în zilele de vineri și sâmbătă, până la ora 18.00.

