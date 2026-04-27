Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Jocurile de noroc, interzise de astăzi în municipiu

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 16:19

Jocurile de noroc de tip „păcănele” sunt interzise, începând de astăzi, în municipiul Iași – conform unui proiect de hotărâre, votat în unanimitate de consilierii locali.

Mai exact, operatorii economici care deţin autorizaţii valabile îşi vor putea continua activitatea doar până când acestea expiră. Ulterior, nu vor mai putea obţine dreptul de a activa în municipiu.

Totuși, sălile cu jocuri de noroc – altele decât „păcănelele” – vor rămâne deschise, în schimbul unei taxe de o mie de lei pe metru pătrat pe an.

Și cele reglementate prin hotărâri naționale vor activa în continuare, conform înțelegerilor stabilite, a explicat primarul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Jocurile de noroc, începând de astăzi, sunt interzise pe raza municipiului Iași. În totalitatea lor, în integralitatea lor, cu excepția celor care sunt reglementate prin lege specială de către Loteria Națională, dar și acolo limitându-se doar la cele de tip loto pronosport, deci cele tradiționale, fără păcănele. Practic, loto pronosport… ce activități va mai desfășura, va trebui să plătească și o taxă locală, sub statut unei taxe speciale de circa 1.000 de lei pe metru pătrat pe an, bani care vor fi utilizați pentru a combate adicțiile cauzate de utilizarea jocurilor de noroc.

Declarație consemnată de Constantin Mihai.

În municipiul Iaşi, funcţionează, în prezent, aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc şi 30 de agenţii de pariuri, care însumează peste două mii de aparate de tip păcănele. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
