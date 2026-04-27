Muzeul Județean Botoșani: „Dimineți de mai la muzeu”, ateliere de pictură pe pânză și pe sticlă

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 14:28 / actualizat: 27 aprilie 2026, 16:08

Muzeul Județean Botoșani vă invită duminică, 3 mai 2026, în intervalul orar 10.00-13.00, la ateliere de pictură pe pânză și pe sticlă dedicate adulților.

Propunându-vă o privire introspectivă asupra naturii și a elementelor ei componente, atelierele vă oferă posibilitatea de a exersa tehnici de lucru, jocuri de lumini și umbre, sub coordonarea unui artist plastic talentat, care vă va introduce în lumea armoniei cromatice.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană. Înscrierea se face la numărul de telefon 0231.515.506 sau la adresa de e-mail ioanaginapoleac@gmail.com, până la data de 2 mai 2026.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!