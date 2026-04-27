Incendiu la Soveja: Prefectura a dispus evaluarea pagubelor; 29 de locuinţe şi anexe au fost afectate

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 16:32

29 de locuinţe şi anexe gospodăreşti au fost afectate de incendiul produs, duminică, în satul Rucăreni, comuna Soveja, majoritatea fiind complet mistuite de flăcări, potrivit datelor centralizate în urma evaluării realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului judeţului Vrancea.

Prefectul Marius Iorga s-a deplasat în teren, luni, împreună cu membrii comisiei de evaluare, pentru a analiza pagubele produse de incendiu.

‘În urma verificărilor efectuate la faţa locului, au fost constatate următoarele pagube: 29 de locuinţe şi anexe gospodăreşti afectate, dintre care 27 în proporţie de 100% şi două în proporţie de peste 75%. De asemenea, o anexă gospodărească a fost afectată în proporţie de 25%, iar o fânărie în proporţie de 100%’, a precizat Prefectura Vrancea.

Potrivit sursei citate, evaluarea realizată în teren reprezintă o etapă necesară pentru stabilirea dimensiunii pagubelor şi fundamentarea măsurilor de sprijin destinate persoanelor afectate.

Din comisie au făcut parte reprezentanţi ai mai multor instituţii, între care Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Vrancea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, ISU Vrancea, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi reprezentanţi ai Primăriei Soveja.

Totodată, marţi este aşteptată o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării şi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, care va analiza şi valida raportul întocmit la nivel judeţean.

Duminică dimineaţă, în satul Rucăreni din Soveja a izbucnit un incendiu la o locuinţă, care, din cauza vântului puternic, s-a extins cu rapiditate la alte locuinţe din vecinătate, circa 300 de persoane fiind evacuate din cauza flăcărilor şi a degajărilor de fum.

Iniţial, la incendiu au fost alocate opt autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD, în sprijinul echipajelor de pompieri intervenind şi personal al serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Ulterior, faţa locului au fost trimise zece echipaje din cinci judeţe învecinate, de la Buzău, Braşov, Covasna, Galaţi şi Bacău.

De asemenea, ISU Vrancea a emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei, ca urmare a degajărilor mari de fum.

Incendiul a fost lichidat la lăsarea serii, iar peste noapte, la Soveja au rămas două autospeciale ale pompierilor, pentru a monitoriza situaţia. (Agerpres/ FOTO ISU VN)