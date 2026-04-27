Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 10:46

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat, duminică, după ce a fost lovit de un acoperiş smuls de vânt, în municipiul Huşi.

‘Poliţia Municipiului Huşi a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în municipiul Huşi, pe Aleea Stadionului, un acoperiş al unui bloc s-a desprins, din cauza vântului, şi a căzut peste un bărbat în vârstă de 69 de ani, aflat în faţa blocului. În ciuda eforturilor echipajelor de intervenţie, a fost declarat decesul bărbatului. În cauză, a fost întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment şi dispunerea măsurilor legale’, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Un bărbat a decedat, duminică, după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins de pe un bloc, căzând pe trotuarul din faţa imobilului şi pe partea carosabilă.

În momentul producerii incidentului, victima se afla pe trotuar. AGERPRES/FOTO ISU VS