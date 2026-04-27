Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş

Vaslui: Dosar pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat după ce a fost lovit de un acoperiş

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 10:46

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bărbatului decedat, duminică, după ce a fost lovit de un acoperiş smuls de vânt, în municipiul Huşi.

‘Poliţia Municipiului Huşi a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în municipiul Huşi, pe Aleea Stadionului, un acoperiş al unui bloc s-a desprins, din cauza vântului, şi a căzut peste un bărbat în vârstă de 69 de ani, aflat în faţa blocului. În ciuda eforturilor echipajelor de intervenţie, a fost declarat decesul bărbatului. În cauză, a fost întocmit dosare de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment şi dispunerea măsurilor legale’, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Un bărbat a decedat, duminică, după ce, pe fondul vântului puternic, aproximativ 150 de metri pătraţi de acoperiş s-au desprins de pe un bloc, căzând pe trotuarul din faţa imobilului şi pe partea carosabilă.

În momentul producerii incidentului, victima se afla pe trotuar. AGERPRES/FOTO ISU VS

Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie – Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 14:10

Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie – Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști

Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ) are plăcerea de a vă invita la Gala Aniversară de 19 ani, care îl are ca invitat pe reputatul...

Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie – Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști
Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 14:00

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț. Parcul Natural Vânători Neamț își asumă...

Un moment istoric pentru biodiversitatea României: Elanul revine în Parcul Natural Vânători Neamț
(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 12:50

(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore

Încendiul puternic izbucnit la depozitul de deșeuri din Țuțora este încă activ, iar pompierii intervin și la această oră pentru stingerea...

(FOTO) Incendiul de la depozitul de deșeuri din Țuțora, greu de stins: intervenție de peste 24 de ore
(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 07:37

(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei

Primăria Iași anunță o scădere drastică a veniturilor la buget în acest an. Direcția de Finanțe a notificat oficial municipalitatea că...

(AUDIO) Iașul, lovit de scăderi bugetare: biletele de transport în comun s-ar putea scumpi la 5 lei
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 06:23

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei. Un bărbat a...

Vântul puternic a provocat decesul unei persoane, avarii ale reţelelor electrice şi pagube materiale însemnate în zona Moldovei
Prim plan luni, 27 aprilie 2026, 06:09

Incendiu la Soveja: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va acorda ajutoare familiilor afectate de incendiul de la Soveja, unde aproape 30 de locuinţe au fost...

Incendiu la Soveja: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:10

(UPDATE) Vrancea: Incendiu de proporții în Soveja/ Mesaj RO-ALERT pentru degajări mari de fum

UPDATE, ora 16:00 – Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, care a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, ar...

(UPDATE) Vrancea: Incendiu de proporții în Soveja/ Mesaj RO-ALERT pentru degajări mari de fum
Prim plan duminică, 26 aprilie 2026, 16:08

Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc

Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit la groapa de gunoi din localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, a anunţat, duminică, Inspectoratul...

Iaşi: Groapa de gunoi din Ţuţora a luat foc