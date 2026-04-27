Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 18:43

Statul a atras în acestă lună peste 874 de milioane de lei şi 207 milioane de euro. Este cea mai mare valoare din acest an. În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 22 de mii de ordine de subscriere. Veniturile obţinute atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile. Prin intermediul celor 35 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 68 de miliarde de lei.(Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)