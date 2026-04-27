Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 18:43

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis emise în această lună de Ministerul de Finanţe sunt tranzacţionate de astăzi la bursă.

Statul a atras în acestă lună peste 874 de milioane de lei şi 207 milioane de euro. Este cea mai mare valoare din acest an. În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 22 de mii de ordine de subscriere. Veniturile obţinute atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile. Prin intermediul celor 35 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 68 de miliarde de lei.(Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 11:17

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat, cu puţin timp în urmă, că PSD va iniţia împreună cu AUR o moţiune de cenzură împotriva...

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:50

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului

Ştefan-Radu Oprea şi-a depus luni demisia din funcţia de secretar general al Guvernului. El va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în...

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului
Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:41

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026

Regizorul Laurenţiu Damian va primi Premiul Gopo pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026. Distincţia îi este acordată atât...

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026
Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 07:27

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR, a...

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR
Naţional duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ
Naţional duminică, 26 aprilie 2026, 09:14

Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi şi a afectat o gospodărie constituie un incident de securitate grav, ce arată că...

Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă
Naţional duminică, 26 aprilie 2026, 08:26

Mii de vizitatori au au fost la Târgul de carte „Gaudeamus” Radio România de la Cluj-Napoca

Mii de vizitatori au trecut până acum pragul Târgului de carte „Gaudeamus” Radio România de la Cluj-Napoca. Oamenii sunt încântaţi...

Mii de vizitatori au au fost la Târgul de carte „Gaudeamus” Radio România de la Cluj-Napoca
Naţional sâmbătă, 25 aprilie 2026, 16:47

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul recentului incident din municipiul Galaţi

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei, care provoacă incidente precum drona căzută azi-noapte la...

Preşedintele Nicuşor Dan condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul recentului incident din municipiul Galaţi