PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 18:44

Consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni ale preşedintelui cu foştii parteneri de guvernare nu au dus la o soluţie pentru instabilitatea politică.

În schimb, PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv, din care social-democraţii şi-au retras miniştrii.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a precizat că este o colaborare punctuală şi că nu a fost discutată o eventuală continuare a acestei relaţii politice:

Sorin Grindeanu: Este un demers care are în acest moment susţinere dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS şi aşa mai departe, şi aşa aş vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart dar există un scop comun, acela de a vota această moţiune şi de a dărâma guvernul Bolojan. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moţiune. În acest moment, sunt propuneri care au venit dinspre PSD, propuneri care au venit dinspre AUR, de asemenea sunt propuneri care vin şi dinspre alte zone politice. O să definitivăm în scurt timp acest text al moţiunii, care va fi supus atenţiei şi votului plenului, probabil la începutul săptămânii viitoare.

Sorin Grindeanu a mai anunţat că secretarilor de stat şi prefecţilor nominalizaţi de PSD li s-a solicitat să-şi depună demisiile, astfel încât la momentul depunerii moţiunii să nu existe discuţii că mai au membri la guvernare. Preşedintele PSD a afirmat că votul în conducerea partidului pentru iniţierea moţiunii de cenzură alături de AUR a fost unanim. (Raor/ FOTO agerpres.ro)

