30 aprilie, de Ziua Internațională a Jazzului, Concert Nicolas Simion la Iași

Pentru toți cei care i-au dus dorul, dar și pentru cei care nu l-au ascultat vreodată, ne-am întâlnit telefonic, inițial doar să anunțăm concertul, dar a ieșit un adevărat raid printre multele sale concerte și inițiative pe care le-a avut pe scenele românești. Sigur, nu este deloc exhaustiv, cine ar putea trece în revistă o carieră atât de bogată, desfășurată pe vreo 4 deceni și ceva??? Dar vă invit să ascultați interviul. Veți afla multe. Are 5 părți, pentru că doar așa a încăput aici și curând se va transforma într-o emisiune Univers Muzical. Fiți pe fază.

Publicat de dvlad, 27 aprilie 2026, 20:38



Ne întâlnim la Iași, pe 30 aprilie, de Ziua Internațională a Jazzului, cu cel care a dat o nouă identitate jazzului românesc prin extraordinara lui sinteză stilistică și tematică, saxofonistul, compozitorul, aranjorul și liderul de grupuri diverse de jazz, Nicolas Simion. Nu știu cât de des ajunge azi în alte centre ale ajzzului din România, toate mult mai active, dar la Iași a fost invitat cel mai recent în 2024, la un workshop și un concert alătrui de chitaristul Sorin Romanescu.

Sunt artiști pe care îi asculți o viață și tot mai descoperi ceva nou sau un nou înțeles în ceea ce fac. Nicolas Simion este acest gen de muzician inepuizabil, extrem de pasionat, energic și inspirat până la cer, un artist care și-a pus amprenta pe jazz-ul românesc al ultimelor decenii. Căruia i-a dat identitate și originalitate, pentru că se naște din seva acestei culturi extraordinare de la poalele Carpaților, fie ea tradițională sau savantă. Nicolas este o voce în jazzul universal pentru că are ceva de spus și o face cu o personalitate atât de pregnantă. Muzica lui poate fi funky sau meditativă, își trage seva din teme cunoscute din folclorul ardelenesc, din Enescu sau se poate inspira din Bartok. Nicolas Simion este unul din cei mai mari și mai originali muzicieni de jazz pe care i-a dat România, activ atât acasă cât și pe scenele internaționale din ultimele decenii.