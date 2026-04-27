Ascultă Radio România Iași Live
30 aprilie, de Ziua Internațională a Jazzului, Concert Nicolas Simion la Iași

Pentru toți cei care i-au dus dorul, dar și pentru cei care nu l-au ascultat vreodată, ne-am întâlnit telefonic, inițial doar să anunțăm concertul, dar a ieșit un adevărat raid printre multele sale concerte și inițiative pe care le-a avut pe scenele românești. Sigur, nu este deloc exhaustiv, cine ar putea trece în revistă o carieră atât de bogată, desfășurată pe vreo 4 deceni și ceva??? Dar vă invit să ascultați interviul. Veți afla multe. Are 5 părți, pentru că doar așa a încăput aici și curând se va transforma într-o emisiune Univers Muzical. Fiți pe fază.

Publicat de dvlad, 27 aprilie 2026, 20:38


Ne întâlnim la Iași, pe 30 aprilie, de Ziua Internațională a Jazzului, cu cel care a dat o nouă identitate jazzului românesc prin extraordinara lui sinteză stilistică și tematică, saxofonistul, compozitorul, aranjorul și liderul de grupuri diverse de jazz, Nicolas Simion. Nu știu cât de des ajunge azi în alte centre ale ajzzului din România, toate mult mai active, dar la Iași a fost invitat cel mai recent în 2024, la un workshop și un concert alătrui de chitaristul Sorin Romanescu.

Sunt artiști pe care îi asculți o viață și tot mai descoperi ceva nou sau un nou înțeles în ceea ce fac. Nicolas Simion este acest gen de muzician inepuizabil, extrem de pasionat, energic și inspirat până la cer,  un artist care și-a pus amprenta pe jazz-ul românesc al ultimelor decenii.  Căruia i-a dat identitate și originalitate, pentru că se naște din seva acestei culturi extraordinare de la poalele Carpaților, fie ea tradițională sau savantă. Nicolas este o voce în jazzul universal pentru că are ceva de spus și o face cu o personalitate atât de pregnantă. Muzica lui poate fi funky sau meditativă, își trage seva din teme cunoscute din folclorul ardelenesc, din Enescu sau se poate inspira din Bartok. Nicolas Simion este unul  din cei mai mari și mai originali muzicieni de jazz pe care i-a dat România, activ atât acasă cât și pe scenele internaționale din ultimele decenii.

Etichete:
Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor
Evenimente Radio Iaşi joi, 2 aprilie 2026, 20:29

Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor

VINERI, 03 aprilie 2026, începând cu ora 19:00, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la un eveniment deosebit, care va avea loc la Casa de...

Iași, 3 aprilie, 19:00 Concert simfonic cu Valentin Șerban solist, Gheorghe Costin dirijor
(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 1 aprilie 2026, 14:11

(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere

Iustina Irimia – O fată din Botoșani căreia îi place să creadă că aduce vara, sortită unei firi joviale, probabil, datorită nașterii...

(VIDEO LIVE) Siret: Concert de pricesne – Urcuș spre Înviere
Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției  „ÎNGERI ȘI CULOARE”
Evenimente Radio Iaşi marți, 31 martie 2026, 16:03

Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției  „ÎNGERI ȘI CULOARE”

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași ne aduce în atenție Expoziția de icoane, miniaturi, grafică și picturi ale...

Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției  „ÎNGERI ȘI CULOARE”
Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” – Suceava 2026
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 25 martie 2026, 14:29

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” – Suceava 2026

În acest weekend, la Suceava, suntem întâmpinați de copii minunați, voci de îngeri și multă bucurie! Pe pagina de facebook Radio Iaşi și pe...

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” – Suceava 2026
Evenimente Radio Iaşi vineri, 20 martie 2026, 12:24

Concert extraordinar „Cântec șoptit”

Primul spectacol va fi pe 26 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Al doilea spectacol va fi pe 27 martie,...

Concert extraordinar „Cântec șoptit”
Evenimente Radio Iaşi joi, 19 martie 2026, 18:30

IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII

Vineri, 20 martie 2026, de la ora 16.30, Sala Eduard Caudella (str. Cuza Vodă nr. 29) FESTIVITATEA DE DESCHIDERE Va include prezentarea volumului...

IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII
Evenimente Radio Iaşi marți, 17 martie 2026, 16:47

Iași: 25 martie, de la ora 18:00, Sala Voievozilor – Palatul Culturii, Concert Caritabil „Suflete al meu”

Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Asociația Culturală Ecouri Artistice și Asociația Pelerinii Faptelor Bune, alături de  Mănăstirea...

Iași: 25 martie, de la ora 18:00, Sala Voievozilor – Palatul Culturii, Concert Caritabil „Suflete al meu”
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 11 martie 2026, 14:51

Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine

Iașul devine, în perioada 14-29 martie 2026, epicentrul solidarității și al culturii. Prima ediție a Festivalului „Oameni de Bine” își...

Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine