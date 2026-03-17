Iași: 25 martie, de la ora 18:00, Sala Voievozilor – Palatul Culturii, Concert Caritabil „Suflete al meu”

Publicat de dvlad, 17 martie 2026, 16:47


Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Asociația Culturală Ecouri Artistice și Asociația Pelerinii Faptelor Bune, alături de  Mănăstirea Godoncourt – Franța și Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași organizează

Concertul caritabil intitulat „Suflete al meu” și dedicat strângerii de fonduri pentru sprijinirea familiei Bâcă din satul Domnița, comuna Țibana, județul Iași.

Fondurile vor fi folosite pentru materialele necesare reparației casei, dar și pentru haine, alimente și obiectele necesare copiilor la școală sau grădiniță, pentru a-i ajuta pe cei mici să simtă că acel cămin este „acasă”.

Prima care a făcut un pas spre sprijinirea tatălui care crește singur cei patru copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani a fost învățătoarea Gabriela Bucătaru, căreia îi suntem recunoscători pentru demers și pentru faptul că ne-a adus la cunoștiință acest caz. Iar prima dată, a fost înainte de Crăciun, când am înțeles mai bine care sunt nevoile lor.

Am decis să sprijinim această familie prin campania „Un acasă mai bun”, pe care o lansăm cu acest prilej. Ne dorim să putem oferi cât mai multor familii un ,,acasă mai bun”, iar cei care putem să facem un gest cât de mic pentru ceilalți, le vom ajuta lor să-și întărească credința, iar nouă ne vom pune în suflet o bucurie și o lumină blândă și caldă, numai bună pentru a ne pregăti sufletele pentru Învierea Domnului.

Evenimentul are loc pe 25 martie 2026 de la ora 18:00, la Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iași.

Concertul este susținut de elevii Juan Luis Jimenez Vînău, Eva Lorena Bătrânu, Sofia Teodora Enoiu și Prof. Sabina Sabareze de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, Corala Protos – Protopopiat 1 Iași dirijor pr. Teodor Zugravu, Corul Mini Byzantion – dirijor Adrian Sîrbu și interpretele de muzică tradițională Ana Nuță și Alexandra Matache.

Prezintă Monahia Doroteea Ștefanache, stareța Mănăstirii Godoncourt din Franța.

Donația minimă este de 50 de lei.

Pentru rezervarea locului, puteți accesa https://forms.office.com/r/n82zZy2cU4

 

 

Vă așteptăm cu drag,

Asociația Pelerinii Faptelor Bune

