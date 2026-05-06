Iași Music Competition ediția I, la Colegiul Băncilă

Publicat de dvlad, 6 mai 2026, 16:15



Iași Music Competition – prima ediție a unui dialog internațional dedicat instrumentelor de suflat și percuției

În perioada 6-9 mai 2026, Iașiul găzduiește prima ediție a Concursului Internațional de Interpretare Muzicală pentru Instrumente de Suflat și Percuție – Iași Music Competition, proiect artistic și educațional dedicat formării, afirmării și valorizării tinerilor interpreți din România și din străinătate.

Concursul este organizat de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Asociația Juvenartis și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, într-un parteneriat instituțional consacrat, construit în timp, între mediul educațional artistic și autoritatea administrativă locală.

Evenimentul se adresează elevilor de gimnaziu, liceenilor, studenților și masteranzilor care studiază instrumentele de suflat și percuție, fiind structurat pe trei categorii competiționale: nivel gimnazial, clasele V-VIII, nivel liceal, clasele IX-XII, studenți și masteranzi. Secțiunile concursului sunt: flaut, oboi-fagot, clarinet-saxofon, trompetă-corn-trombon-bariton-tubă, percuție și nai.

Concursul reunește 264 de participanți din România și din străinătate, reprezentând instituții de învățământ muzical preuniversitar și universitar. Programul competițional însumează aproximativ 3314 minute de muzică efectivă, desfășurate în 8 spații de concurs, dintre care 7 săli în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și o sală la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, destinată secțiunii de percuție.

Programul manifestării debutează miercuri, 6 mai, cu parada participanților, programată la ora 15:00, pe traseul Piața Palatului Culturii – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Parcul Teatrului Național. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 16:00, în Sala de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

În zilele de 7 și 8 mai se vor desfășura probele de concurs pe secțiuni, conform programului stabilit pentru fiecare instrument. Repertoriul impus solicită lucrări diferite ca stil, gen, caracter și formă, ceea ce permite evaluarea atât a nivelului tehnic, cât și a capacității de construcție a discursului muzical, a coerenței stilistice și a maturității expresive.

Evaluarea concurenților va fi realizată de un juriu internațional alcătuit din personalități ale artei interpretative și cadre didactice din învățământul muzical preuniversitar și universitar din România și din străinătate, configurând un cadru evaluativ riguros și reprezentativ.

Președintele juriului este conf. univ. dr. Florin Fodor.

Din juriu fac parte:

Secțiunea flaut:

Matei Ioachimescu

Bogdan Jeler

Secțiunea nai:

Ștefan Negură

Raluca Pătuleanu

Secțiunea clarinet:

Doru Albu

Dan Avramovici

Secțiunea saxofon:

Andrea Carrozzo

Florin Fodor

Secțiunea oboi-fagot:

Valentin Ghiță

Traian Sturza

Secțiunea trompetă:

Volodimir Podolchuk

Suciu Marius-Ioan

Secțiunea corn-trombon-bariton-tubă:

Leonard Neamț

Vlad-Andrei Buzdugan

Secțiunea percuție:

Laurențiu Zmău

Alexandru Sturzu

În paralel cu dimensiunea competițională, programul include sesiuni de masterclass susținute de artiști invitați, dedicate aprofundării tehnicii instrumentale, dezvoltării sunetului, controlului expresiv și organizării studiului individual.

Gala concursului este programată vineri, 8 mai, la ora 17:00, și va reuni evoluțiile finaliștilor. Aceștia vor concura pentru Trofeul Iași Music Competition, acordat prin votul secret al membrilor juriului. Trofeul include diplomă, trofeu și susținerea unui recital cu o orchestră profesionistă din România în stagiunea următoare.

Prima ediție este dedicată memoriei profesorului de clarinet Iftimie Căuneac, personalitate a pedagogiei instrumentale românești, a cărui activitate didactică și artistică a contribuit la formarea multor generații de muzicieni.

Accesul publicului la toate etapele concursului este liber.