Trei echipe TUIASI la finala EMEA a NXP Cup 2026 — vehicule autonome construite de studenții ieșeni, la start în Milano

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 14:43

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) anunță participarea a trei echipe de studenți la etapa internațională EMEA (Europe, Middle East, and Africa) a competiției NXP Cup, care va avea loc în perioada 6-8 mai 2026, la sediul NXP din Milano, Italia.

NXP Cup este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din domeniul sistemelor încorporate și al vehiculelor autonome. Provocarea este concretă și exigentă: studenții trebuie să proiecteze, să construiască și să programeze un vehicul capabil să parcurgă autonom un traseu complex, utilizând senzori, algoritmi de control și soluții software inovatoare. Nu există formule standard — fiecare echipă își construiește propria abordare, de la hardware până la cod.

Etapa națională: 3 echipe din Iași în top 10 din România

Calificarea la etapa din Milano vine după succesul de la etapa regională din România, desfășurată pe 4 aprilie 2026 la București. Într-o competiție care a reunit 46 de echipe din cele mai importante centre universitare din țară (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Sibiu și Iași), studenții TUIASI au demonstrat un nivel tehnic ridicat.

Din cele 10 echipe care vor reprezenta România la finala EMEA, 3 echipe aparțin Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași, acestea clasându-se pe locurile 3, 6 și 7 la nivel național.

Echipele care vor reprezenta TUIASI la Milano sunt:

Echipa Bucșă (locul 3 pe țară): Petrișor Eduard-Gabriel (anul 1 master)

Mihăescu Vlad-Mihai (anul 1 master)

Mihalache Mihai (anul 1 master) Echipa E404 (locul 6 pe țară): Loghin Elisei (anul 3) Echipa Bandits (locul 7 pe țară): Colibaba Rareș-Andrei (anul 4)

Roman Emilia-Cristina (anul 4)

Moscalu Ionela-Georgiana (anul 2)

Drumul către finala EMEA

Drumul către Milano a început în octombrie 2025, cu un interes crescut din partea studenților, 74 de tineri înscriindu-se inițial în procesul de pregătire. Sub îndrumarea mentorilor – s.l. Tudor-Alexandru Popovici, s.l. Stefan-Daniel Achirei, s.l. Tiberius Dumitriu si drd. Andrei Iancu – studenții au lucrat susținut pentru a optimiza performanța mașinuțelor autonome.

Participarea in finala EMEA a devenit o tradiție: rezultate 2023-2025

Studenții Facultății de Automatică și Calculatoare au fost o prezență constantă în etapa EMEA a NXP Cup:

Anul 2025 (Eindhoven, Olanda) – 5 echipe calificate

Anul 2024 (Hamburg, Germania) – 6 echipe calificate

Anul 2023 (București, România) – 4 echipe calificate.

Participarea la etapa EMEA le oferă studenților oportunitatea de a interacționa cu experți internaționali din industrie și de a concura cu cele mai bune universități din regiune. Această reușită reconfirmă statutul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), ca un pol în formarea viitorilor specialiști în inginerie și tehnologie pregătiți să performeze pe scena internațională.

Le urăm mult succes studenților noștri în zilele de concurs ce urmează la Milano!