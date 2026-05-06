Producţia de cartofi din România continuă să scadă

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 14:05

Producţia de cartofi din România continuă să scadă, în condiţiile în care costurile cu seminţele s-au dublat în ultimii ani, iar forţa de muncă din sectorul agricol a devenit tot mai scumpă şi mai greu de găsit.

Fermierii spun producţia internă acoperă doar jumătate din necesarul de consum al ţării. Prin urmare, magazinele sunt pline de importuri, lucru care se reflectă în preţuri. Şi în judeţul Suceava, suprafeţele însămânţate cu cartofi sunt din ce în ce mai puţine. De ce, aflăm de la corespondenta RRA Mihaela Buculei.

Reporter: Anul trecut a fost un an bun pentru cultivatori şi cu toate acestea, ei spun că nu mai este rentabil să cultivi cartoful. A cultivat anul acesta pe o suprafaţă mai mică faţă de anul trecut?

-: Da. Anul trecut nu prea s-a vândut, ieftin şi cheltuiala-i mare. Ne raportăm şi noi după vânzare şi cumpărare.

Reporter: Oamenii au rămas cu cantităţi mari în stoc, iar preţul unui kilogram de cartofi în acest moment este foarte mic. Aşa se face că oamenii a ieşit cu sacii la drum.

-: Câtă cheltuială şi câtă muncă, /…/ stăm aici, pe marginea drumului.

Reporter: Dar în supermarket preţul este aproape dublu. Cum vă explicaţi că oamenii iau de acolo?

-: Ei aduc din străinătate, aduc pe bază de contracte. Anul trecut, a dat Dumnezeu şi s-a făcut producţie mare, ca niciodată.

Reporter: Şi aţi rămas cu producţia de cartofi de anul trecut?

-: Nu s-a vândut nici jumătate cât /…/

Reporter: Ce o să faceţi?

-: Dăm la animale, dar nu poţi să dai nici la animale, pentru că ele devin toxice pentru animale de acum înainte.

Reporter: Oamenii spun că a cultiva cartofi nu mai este rentabil, în condiţiile în care nu-şi acoperă cheltuielile de producţie, iar lipsa spaţiilor de depozitare îi determină să vândă cartoful la un preţ foarte mic.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

