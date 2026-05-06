(AUDIO/VIDEO) IAȘI: 83 de expozanți și 56 de evenimente la Târgul de Carte Librex

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 13:55

De astăzi, timp de cinci zile, la Palas Mall Iași, se desfășoară cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex.

În acest an participă 83 de expozanți, au loc 56 de evenimente și se vor desfășura patru conferințe Librex.

Invitați de onoare sunt: istoricul Adrian Cioroianu, părintele Constantin Necula, precum și scriitorii Matei Vișniec și Radu Vancu, a precizat directorul târgului, Leonard Radu: ”De fiecare dată atunci când organizăm Târgul de Carte Librex, încercăm ca acesta să fie centrat și axat pe teme de interes ale societății, pe teme actuale. De aceea invităm de fiecare data personalități care să vină pe scenele Librex-ului să dezbată aceste teme, să ridice cât mai multe întrebări și de ce nu să provoace introspecție.”

Sâmbătă, de la ora 13,00, se va desfășlura ceremonia de acordare a premiilor Librex.

Acestea sunt structurate pe 13 categorii a adăugat președintele juriului, Casian Maria Spiridon: ”În fiecare an, la tîrgul de cărți, se acordă și premii pentru participanți pentru anumite categorii, desene, pentru o editură care promovează, să spunem, cartea de artă și așa mai departe. Iașul este recunoscut Unesco ca ”Oraș al literaturii”, deci ar fi normal ca literatoarea să fie cât mai în față într-un oraș ca al nostru.”

