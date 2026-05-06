Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/VIDEO) IAȘI: 83 de expozanți și 56 de evenimente la Târgul de Carte Librex

(AUDIO/VIDEO) IAȘI: 83 de expozanți și 56 de evenimente la Târgul de Carte Librex

(AUDIO/VIDEO) IAȘI: 83 de expozanți și 56 de evenimente la Târgul de Carte Librex

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 13:55

De astăzi, timp de cinci zile, la Palas Mall Iași, se desfășoară cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex.

În acest an participă 83 de expozanți, au loc 56 de evenimente și se vor desfășura patru conferințe Librex.

Invitați de onoare sunt: istoricul Adrian Cioroianu, părintele Constantin Necula, precum și scriitorii Matei Vișniec și Radu Vancu, a precizat directorul târgului, Leonard Radu: ”De fiecare dată atunci când organizăm Târgul de Carte Librex, încercăm ca acesta să fie centrat și axat pe teme de interes ale societății, pe teme actuale. De aceea invităm de fiecare data personalități care să vină pe scenele Librex-ului să dezbată aceste teme, să ridice cât mai multe întrebări și de ce nu să provoace introspecție.”

Sâmbătă, de la ora 13,00, se va desfășlura ceremonia de acordare a premiilor Librex.

Acestea sunt structurate pe 13 categorii a adăugat președintele juriului, Casian Maria Spiridon: ”În fiecare an, la tîrgul de cărți, se acordă și premii pentru participanți pentru anumite categorii, desene, pentru o editură care promovează, să spunem, cartea de artă și așa mai departe. Iașul este recunoscut Unesco ca ”Oraș al literaturii”, deci ar fi normal ca literatoarea să fie cât mai în față într-un oraș ca al nostru.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 12:20

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie

UPDATE, ora 12:00 –  Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, deocamdată sunt informale şi potrivit unor...

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
Botoșani: Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a, 12-14 iunie 2026
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 12:00

Botoșani: Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a, 12-14 iunie 2026

Centrul Cultural Botoşani organizează în perioada de 12-14 iunie 2026 Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a....

Botoșani: Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a, 12-14 iunie 2026
PREMIERĂ CULTURALĂ LA IAȘI:  „Cap de copil” de Constantin Brâncuși,  expus la Palatul Culturii
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 11:55

PREMIERĂ CULTURALĂ LA IAȘI:  „Cap de copil” de Constantin Brâncuși,  expus la Palatul Culturii

În contextul celebrării „Anului Constantin Brâncuși”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul Național de...

PREMIERĂ CULTURALĂ LA IAȘI:  „Cap de copil” de Constantin Brâncuși,  expus la Palatul Culturii
Botoşani: 12 percheziţii într-un dosar de corupţie
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 11:25

Botoşani: 12 percheziţii într-un dosar de corupţie

Astăzi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul...

Botoşani: 12 percheziţii într-un dosar de corupţie
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 10:47

Trafic blocat pe DN2 Suceava–Siret, în zona Grănicești, după un accident rutier

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Suceava – Siret, în...

Trafic blocat pe DN2 Suceava–Siret, în zona Grănicești, după un accident rutier
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 10:40

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri că, până în ultima zi în această funcţie, va lucra pentru interesele României şi nu îşi va...

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 10:36

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale

Festivalul Internațional Grand Prix Nova lansează a doua ediție a concursului deSCRIS – debut pentru scenarii românești originale, scrise...

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale
Prim plan miercuri, 6 mai 2026, 10:07

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare și responsabilității publice”

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare...

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare și responsabilității publice”