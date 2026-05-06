Vrancea: Incendiu la o societate comercială din Adjud; au ars patru tone de deşeuri din carton

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 14:49

Pompierii militari din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deşeuri din carton, în incinta unui operator economic din municipiu, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, precum şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al operatorului economic.

‘Incendiul se manifestă la aproximativ patru tone de deşeuri din carton. Acesta este localizat, iar echipajele acţionează pentru lichidarea focarelor şi înlăturarea efectelor negative’, au declarat reprezentanţii ISU Vrancea.

Nu au fost raportate victime, iar intervenţia este în desfăşurare. AGERPRES/FOTO ISU VN