Zeci de localități din Botoșani, afectate de fluctuații la alimentarea cu apă

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 15:24

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează că, în urma unui șoc electric produs la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrică și a unor probleme de ordin tehnic apărute în procesul de funcționare a Stației de pompare apă brută de la Stânca Costești, alimentarea cu apă potabilă din sursa Prut este afectată temporar.

Astfel, pentru revenirea la parametrii normali de funcționare este necesară o perioadă estimată de aproximativ 36 de ore pentru reechilibrarea completă a sistemului de distribuție și stabilizarea presiunilor în rețea.

În această perioadă, pot apărea fluctuații de presiune sau lipsa temporară a apei pentru utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, respectiv din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca, Dângeni, Dobârceni, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești.

Echipele de intervenție acționează permanent pentru monitorizarea și remedierea tuturor deficiențelor apărute, astfel încât alimentarea să fie reluată în condiții normale pentru toți utilizatorii afectați.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
UPDATE, ora 12:00 –  Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, deocamdată sunt informale şi potrivit unor...

Botoșani: Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…", ediţia a XLV-a, 12-14 iunie 2026
Centrul Cultural Botoşani organizează în perioada de 12-14 iunie 2026 Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, ediţia a XLV-a....

PREMIERĂ CULTURALĂ LA IAȘI:  „Cap de copil" de Constantin Brâncuși,  expus la Palatul Culturii
În contextul celebrării „Anului Constantin Brâncuși”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul Național de...

Botoşani: 12 percheziţii într-un dosar de corupţie
Astăzi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul...

Trafic blocat pe DN2 Suceava–Siret, în zona Grănicești, după un accident rutier

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Suceava – Siret, în...

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri că, până în ultima zi în această funcţie, va lucra pentru interesele României şi nu îşi va...

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale

Festivalul Internațional Grand Prix Nova lansează a doua ediție a concursului deSCRIS – debut pentru scenarii românești originale, scrise...

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare și responsabilității publice"

UZPR și CNR UNESCO au marcat Ziua Mondială a Libertății Presei 2026. „Presa de-a lungul timpului: Perspective asupra libertății de informare...

