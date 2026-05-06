Zeci de localități din Botoșani, afectate de fluctuații la alimentarea cu apă

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 15:24

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează că, în urma unui șoc electric produs la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrică și a unor probleme de ordin tehnic apărute în procesul de funcționare a Stației de pompare apă brută de la Stânca Costești, alimentarea cu apă potabilă din sursa Prut este afectată temporar.

Astfel, pentru revenirea la parametrii normali de funcționare este necesară o perioadă estimată de aproximativ 36 de ore pentru reechilibrarea completă a sistemului de distribuție și stabilizarea presiunilor în rețea.

În această perioadă, pot apărea fluctuații de presiune sau lipsa temporară a apei pentru utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, respectiv din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca, Dângeni, Dobârceni, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești.

Echipele de intervenție acționează permanent pentru monitorizarea și remedierea tuturor deficiențelor apărute, astfel încât alimentarea să fie reluată în condiții normale pentru toți utilizatorii afectați.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)