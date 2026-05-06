Lansare de carte: Viața ca un carambol – de Teodor Corban

Publicat de Andreea Drilea, 6 mai 2026, 14:14

Actorul nu e un deținător de adevăruri, ci un căutător de stări.

Vă invităm la un moment de suflet în cadrul Târgului de Carte Librex Iași, dedicat memoriei și moștenirii literare lăsate de unul dintre cei mai iubiți artiști ai scenei și ecranului românesc: Teodor Corban.

Volumul postum Viața ca un carambol nu este doar o carte, ci o invitație în culisele gândurilor sale, o mărturie a pasiunii pentru artă și a modului unic, plin de umor și profunzime, prin care Teo a privit lumea. O lucrare cu povești și poezii pe care Teodor Corban le-a scris în anii 90 și 2000.

Detalii eveniment:

Data: 9 mai 2026

Ora: 14:00

Locație: Târgul de Carte Librex, Iași (Palas Mall – zona Atrium)

Invitați speciali:

Vom depăna amintiri și vom descoperi paginile cărții alături de:

Ioana Natalia Corban (actriță – Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul din Iași)

George Cocoș (actor – Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul din Iași)

Constantin Pușcașu (actor – Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași)

Ionuț Cornilă (actor – Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași)

De ce să participi?

Întâlnirea va fi o celebrare a spiritului lui Teodor Corban — o ocazie de a ne reîntâlni cu vocea sa inconfundabilă, de data aceasta prin intermediul cuvântului scris. Este o recuperare necesară a memoriei unui artist care a marcat teatrul și filmul contemporan, oferindu-ne șansa de a înțelege carambolul unei vieți trăite sub reflectorul autenticității.

Vocea lui Teodor Corban de dincolo de stele:

În interiorul cărții, un număr de 30 de povești și poezii sunt însoțite de un QR-code ce vor trimite cititorul către înregistrările audio prin care Teodor Corban își interpreta propriile scrieri.

Intrarea este liberă.

Vă așteptăm cu drag să transformăm această lansare într-o reverență colectivă.

Pentru mine, e o carte a unei vârste în care trăiam altfel. Ne întâlneam și rămâneam – uneori până dimineața – vorbind despre teatru ca despre o credință. Despre cum ar trebui să fie. Despre cum visam noi să-l facem. Despre viață, fără grabă, fără frica de viitor. (declara Antonella Cornici, regizor și fostă colegă de scenă a lui Teodor Corban înainte de lansarea volumului în cadrul Hachițe Culturale din 28 aprilie 2026)

Volumul este publicat de către Editura Lebăda Neagră și poate fi comandat online accesând următorul link:

https://blackswanpublishing.ro/…/viata-ca-un-carambol/

Mulțumiri celor care au făcut posibilă apariția acestui volum: Cristina Cherț, Adina Scutelnicu, Titi Șerban, Familia Corban și Asociația Arteka.

