Iași: 2 mai, Piatra Neamț: 3 mai, lansarea volumelor de poezii de Mihai Vladu

2 mai Iași, Palatul Braunstein, ora 11:00 3 mai Piatra Neamț, Biserica Sf. Gheorghe, ora 13:00

Publicat de dvlad, 28 aprilie 2026, 15:58



Mihai Vladu este personalitatea pe care o aducem în fața dvs., prin versurile pe care credința, inspirația și patriotismul i le-au dictat în nenumărate clipe de grație. Este economist, instructor de arte marțiale, specialist în antiterorism, organizator de tabere de autoapărare și supraviețuire, profilator, absolvent de teologie, publicist și scriitor-poet. Posibil ca aceasta să fie ordinea cronologică a devenirii sale, dar dacă l-aș prezenta azi, aș spune că este în primul rând un mare educator întru credință, formator de caractere și un mare prieten.

Daniela Vlad

Din volumul Cartea Vieții, poezia „Plângă doina”

Cuvântul înainte la volumul „Înțelepciunea împărătească”, semnat de Protosinghel Ilarion Dan

„Mai sunt încă taine despre om pe care nici îngerii nu le cunosc”, ne spunea Părintele Arsenie Papacioc, într-una din neuitatele întâlniri la care am luat parte în micuța chilie de la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol. Ca de obicei, marile adevăruri sunt exprimate în cuvinte puține și simple, mai ales când sunt rostite de mari trăitori, dar ce adâncimi sunt ascunse în ele! Nefericirea omului contemporan vine din superficialitatea cu care își tratează propria condiție și care îl face să înțeleagă din ce în ce mai anevoios cine este, de unde vine și unde se duce. Refuzul, care vine dintr-o trândăvire spirituală indusă programatic, de a descoperi conștient sensul vieții, are ca rezultat derizoriul și nihilismul lumii în care trăim. Parafrazând un cuvânt al Mântuitorului, aceasta devine astfel, în bună măsură, un pustiu al urâciunii. Și totuși, în fiecare zi, descoperim în semenii noștri semne că taina omului încă lucrează și putem fi siguri că, din mila lui Dumnezeu, așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Fratele Mihai ne pune în față un astfel de semn, ascuns în haina lirică. Într-o lume în care poezia devine stingheră și marginală, pentru că nu mai rezonează cu utilitarismul și hedonismul ei, semnul lui pare, neintenționat, ușor provocator. Poezia lui nu curge mereu ca o apă liniștită. Adeseori se aseamănă unui pârâu tumultuos care se sparge spumegând de pietrele din propria-i albie. Este acel șuvoi care, din adâncul ființei, scoate la iveală imaginile trăirilor și sufletului zbătându-se să se desfacă din legăturile lumii căzute. Deși nu toate poeziile au fond explicit religios, titlurile din volumul de față trasează un itinerariu al devenirii întru Hristos. Astfel, „Prin ușa pocăinței” se ivește nestăvilit „Dorul de Dumnezeu”, care așezând trupul „În grădină, în genunchi”, face inima să rostească „Coboară, Doamne!” și să se odihnească în „Înțelepciunea-mpărătească” a mărturisirii. Aceasta este mărturia fratelui Mihai care îmi amintește de un episod din viața Sfântului Nicolae Velimirovici. Vlădica, fiind închis în lagărul de concentrare de la Dachau, este întrebat de un ofițer german din corpul gardienilor, dacă este adevărat că este credincios, știindu-l un om foarte erudit. Sfântul îi răspunde: „Când eram tânăr credeam în Dumnezeu. Dar acum nu mai cred.” Și pe fața ofițerului apare un zâm bet de satisfacție. Dar el continuă: „Acum nu mai cred, acum știu că există Dumnezeu”.

Interviu pentru Trinitas TV, emisiunea Biserica Azi. Viețuire, supraviețuire și viață în Hristos. Invitat, Mihai Vladu https://www.youtube.com/watch?v=bJ8iaszEKrs

Mihai Vladu: Patriotismul în epoca globalismului. Gazdă Tatiana Petrache https://www.youtube.com/watch?v=FKFW1yqoMPw

Mihai Vladu este colaborator al postului de radio online Curtea Brâncovenească, emisiunea sa se intitulează „Frumusețea care va salva lumea” și se difuzează în fiecare miercuri, de la ora 9:00. pentru detalii, consultați site-ul https://radiobrancoveanu.ro/