Iași, 1 aprilie, 15:00, Radio Iași vă invită la Vernisajul expoziției „ÎNGERI ȘI CULOARE”

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași ne aduce în atenție Expoziția de icoane, miniaturi, grafică și picturi ale elevilor săi, intitulată „ÎNGERI ȘI CULOARE”. Vernisajul are loc miercuri, 1 aprilie, de la ora 15:00, la sediul nostru din str. Lascăr Catargi nr. 44. Profesori coordonatori: Mihaela Brădescu, Cristina Sofragiu Prezintă Preot Prof. Bogdan ANISTOROAIE Vizitarea expoziției se poate face de luni până vineri între orele 10:00-18:00, în prezența unui angajat al instituției

Publicat de dvlad, 31 martie 2026, 16:03





