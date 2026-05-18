(AUDIO) Criză de sânge în unitățile medicale din județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 13:10

Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad face apel la persoanele care doresc să doneze, în contextul în care numărul donatorilor a scăzut, în ultima perioadă, iar stocul de sânge din județ este aproape epuizat.

Potrivit reprezentanților instituției, este nevoie urgentă de donatori cu Rh negativ, dar și pentru grupele A și B-.

Recoltarea se face în condiții stricte de igienă și siguranță, iar cei care donează trebuie să fie persoane sănătoase, cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani și o greutate corporală de peste 50 de kilograme.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Topliceanu: Recoltarea de sânge se face în condiții stricte de siguranță, de către personal medical calificat, materialul de recoltare fiind steril și de unică folosință, deci nu prezintă niciun risc de îmbolnăvire. Se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu greutatea corporală de peste 50 de kilograme. Donarea de sânge se face la un interval de minim două luni, fără a depăși 5 donări pe an pentru bărbați și 4 donări pe an pentru femei. Fiecare donator primește un card cu 7 etichete de masă în valoare de 70 de lei și o zi liberă de la serviciu, în ziua donării.

(Radio Iași/Vasile Geles/ FOTO arhivă)