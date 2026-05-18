Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 11:40

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se alătură și în acest an evenimentului internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor”, organizând sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 18:00 și 24:00, un amplu program dedicat publicului de toate vârstele.

Vizitatorii sunt invitați să descopere patrimoniul științific, cultural și educațional al universității prin expoziții, ateliere interactive, demonstrații și experiențe multimedia desfășurate în cele patru muzee și colecții universitare implicate în program: Muzeul Universității, Muzeul de Biologie, Muzeul de Fizică și Muzeul de Geologie.

Muzeul Universității: patrimoniu arheologic, tehnologii emergente și educație interactivă

La Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Str. Titu Maiorescu nr. 12), publicul va putea explora o serie amplă de expoziții și activități dedicate arheologiei publice și valorificării patrimoniului cultural prin tehnologie și educație.

Expoziția media „Contextul arheologic pentru toți” propune o incursiune în situl eneolitic Hoisești-La Curmătură din județul Neamț, prin utilizarea realității virtuale, fotogrametriei, modelelor 3D și fotografiei aeriene, oferind vizitatorilor o experiență interactivă de explorare a patrimoniului arheologic.

În cadrul expoziției „Moda Cucuteni. Istorie. Sustenabilitate. Tehnologii emergente”, realizată în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Centrul SMART-Tex-IS, patrimoniul cultural este reinterpretat prin design vestimentar și tehnologii de imprimare 3D, într-un dialog între trecut și inovație.

Publicul va putea descoperi și expozițiile „Colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Iași de la fondare până în prezent”, „Biocolecții din patrimoniul Facultății de Biologie și al Muzeului de Istorie Naturală din Iași”, precum și „Artropodele – Cel mai numeros grup al lumii vii”, care aduc în prim-plan biodiversitatea, colecțiile științifice și cercetarea interdisciplinară.

Evenimentul include și expoziția „De la studiul istoriei în școală la pasiunea colecționarului”, realizată cu sprijinul colecționarului Thomas Vanhaeren, precum și expoziția temporară „Dincolo de artefacte. Omul-Arheologul-Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița”, dedicată uneia dintre cele mai importante personalități ale arheologiei românești.

Pentru copii și adolescenți sunt pregătite activități interactive precum atelierul „Primul meu muzeu virtual”, bazat pe explorarea patrimoniului Cucuteni prin coduri QR și ilustrații digitale, și atelierul „Instrumente de lucru preistorice. Ce este pintadera și la ce a folosit?”, organizat împreună cu Asociația Super Tineri ASIRYS din Târgu Frumos.

Programul muzeului va include și conferința media „Rolul actual al arheologiei publice”, dedicată relației dintre patrimoniu, educație și comunitate.

Muzeul de Biologie: biodiversitate și explorări nocturne
La Facultatea de Biologie (Corp B, Bd. Carol I nr. 20A), vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate în cadrul Muzeului Colecțiilor Didactice de Zoologie și vor descoperi bogăția patrimoniului biologic universitar.
În funcție de condițiile meteorologice, organizatorii vor desfășura și două ateliere dedicate chiropterelor și fluturilor de noapte. Activitățile sunt coordonate de șef lucr. dr. Claudiu-Ciprian Mânzu, prodecan al Facultății de Biologie, cu sprijinul cadrelor didactice, al Asociației Studenților Biologi din Iași și al Grupului Herpetologic Moldavica.

Muzeul de Fizică: o călătorie în universul fizicii experimentale
În Sala Pașilor Pierduți din Corpul A al UAIC, publicul este invitat la „Noaptea Descoperirilor: Instrumente și Echipamente de Fizică la UAIC”, o expoziție dedicată patrimoniului experimental al Facultății de Fizică.
Vizitatorii vor putea admira aparate istorice din secolele XIX-XX, restaurate din colecțiile facultății, utilizate în experimente de mecanică, electricitate, termodinamică, optică sau fizica atomului. Demonstrațiile hands-on și tururile ghidate susținute de cadre didactice și doctoranzi vor evidenția atât contextul european al marilor descoperiri științifice, cât și rolul laboratoarelor UAIC în dezvoltarea fizicii experimentale în Moldova.

Muzeul de Geologie: peste 20.000 de exponate și experiențe interactive
Facultatea de Geografie și Geologie invită publicul la „Noaptea Muzeelor la Geoștiințe”, organizată în colecțiile de Mineralogie și Paleontologie din Corpul B, etajul 2.
Cu peste 20.000 de exponate, muzeul oferă vizitatorilor o incursiune în lumea rocilor, mineralelor și fosilelor, inclusiv în colecția Krantz, achiziționată în anul 1888 de profesorul Grigore Cobălcescu.
Programul include numeroase standuri interactive și demonstrații, precum PETRA – stand de roci și minerale 3D, Paleo3D – expoziție de fosile realizate prin imprimare 3D, PetrographicAR – sandbox interactiv pentru simularea reliefului și a dinamicii apei, ateliere de paleontologie, observații la microscop, expoziții în lumină UV și proiecții de film cu tematică geologică.

Programul complet al evenimentului Noaptea Muzeelor la UAIC este disponibil aici: https://www.uaic.ro/noaptea-muzeelor-2026/

Etichete:
(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Prim plan luni, 18 mai 2026, 12:40

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților. 10% dintre copiii născuți la Maternitatea...

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Prim plan luni, 18 mai 2026, 12:15

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00,...

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:54

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a...

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Prim plan luni, 18 mai 2026, 11:49

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de...

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:30

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași. Spectacole la sediu pentru public școlar și...

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:21

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier

UPDATE, ora 9:00 – La Palatul Cotroceni încep la această oră consultările oficiale pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni...

La Palatul Cotroceni urmează să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea noului premier
Prim plan luni, 18 mai 2026, 10:20

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu

În ziua de luni, 18 mai, 2026, începând cu ora 19.00, în Sala Eduard Caudella din Casa Balș va avea loc un recital de excepție: CANOANELE...

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu
Prim plan luni, 18 mai 2026, 09:15

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine

Apicultorii ar putea primi de la stat 12 euro pentru fiecare familie de albine, potrivit unui proiect de lege care aşteaptă vot decizional în...

Proiect de lege: Apicultorii vor putea primi 12 euro pentru fiecare familie de albine