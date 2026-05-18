Festivalul de Educație pentru Sănătate "Cresc sănătos – Copiii învață de la copii". Mihaela Brebu, președinte Asociația Urbik, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 10:50

Omul care aduce vestea

Festivalul „Cresc Sănătos” în primă ediție la Iași, la Oaza Taină Vie, lângă pădure.

Mihaela Brebu, președinte Asociația Urbik, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

𝐀𝐯𝐞𝐦 𝐨 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐧𝐚𝐭𝐚̆!
Un nou proiect de educație pentru sănătate, marca 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬, ajuns în acest an la cea de-a 4-a ediție, este acum la punctul de START.
În acest an, asociația URBIK, alături de Organizația Națională Cercetașii României – Filiala „C-tin Sapatino” Iași, vă invită cu bucurie la Festivalul de Educație pentru Sănătate „ 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬 – 𝐶𝑜𝑝𝑖𝑖𝑖 𝑖̂𝑛𝑣𝑎𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖”.
�� 𝑪𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍?
������ În acest an activitățile vor ieși din sala de clasă și se mută în aer liber (și curat), la marginea pădurii.
��������‍�� În plus, Festivalul „ 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬 – 𝐶𝑜𝑝𝑖𝑖𝑖 𝑖̂𝑛𝑣𝑎𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖” aduce în prim-plan învățarea prin joacă și puterea exemplului, oferindu-le celor mici, dar și celor mai mari, ocazia de a descoperi obiceiuri sănătoase într-un mod interactiv și autentic, direct de la copii. Aceștia vor fi actorii principali în susinerea majorității atelierelor, într-un cadru prietenos și încurajator, unde curiozitatea, colaborarea și bucuria de a învăța sunt în centrul atenției.
Este o ocazie minunată pentru copii să își dezvolte abilități noi și să învețe unii de la alții, într-un mediu sigur și plin de energie pozitivă.
✨ 𝑪𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂̆𝒕𝒊𝒎?
Ei bine, pe parcursul unei zile întregi, din zori și până-n seară, pregătim o serie de ateliere de educație pentru sănătate, care au ca scop cultivarea de obiceiuri sănătoase în ceea ce privește alimentația și stilul de viață.
��️ 𝑫𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎:
��‍�� Ateliere de gătit sănătos
�� Ateliere despre natură și stil de viață sustenabil
�� Ateliere de plante medicinale și grădinărit
�� Atelier de apicultură
�� Ateliere creative
�� Hike tematic în natură
�� Surprize și premii
��Va fi deci o zi în care:
– copiii învață de la copii
– învățarea se face prin joacă
– copiii capătă încredere și curaj
– se formează obiceiuri sănătoase
�� 𝑽𝒂̆ 𝒂𝒔̦𝒕𝒆𝒑𝒕𝒂̆𝒎 𝒄𝒖 𝒅𝒓𝒂𝒈 𝒂𝒔̦𝒂𝒅𝒂𝒓, 𝒔𝒂̆ 𝒄𝒓𝒆𝒔̦𝒕𝒆𝒎 𝒔𝒂̆𝒏𝒂̆𝒕𝒐𝒔, 𝒊̂𝒎𝒑𝒓𝒆𝒖𝒏𝒂̆! ��‍��‍��‍��
�� 𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚̆:
��️ Duminică, 24 mai
⏱️ Interval orar: 10.00 – 18.00
�� Locația – Oaza Taină Vie (capăt Bârnova)
�� Intrarea liberă

„În palma ta e puterea” – eveniment de conștientizare asupra violenței și abuzului, duminică, 17 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași. Elena Farcaș, organizator al proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 15.05.2026.
Emisiuni vineri, 15 mai 2026, 12:01

Evenimentul va avea loc duminică, 17 mai 2026, începând cu ora 13:00, la Palatul Culturii Iași – Sala „Ștefan Procopiu”,  este deschis...

(PROMO) Liviu Apetroaie, un metafizician al simplității; Valeriu Stancu, un neoromantic al postmodernismului liric – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 15 MAI 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 15 mai 2026, 09:45

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural facem vorbire despre volumele de versuri SAU NU (Junimea, Iași, 2024), de...

15 mai – ultima posibilitate de înscriere pentru vizitarea Memorialului Ipotești, la ”Noaptea Muzeelor”. Muzeograf Oana Iliescu Buzatu la ”Pulsul Zilei” – 14.05.2026.
Emisiuni joi, 14 mai 2026, 13:39

Pentru o bună organizare, înscrierea pentru  activităţi se poate face și din timp, prin trimiterea unui mesaj pe adresa: m.ipotești@gmail.com...

Ciprian Porumbescu In Memoriam – moment special pe 6 iunie 2026, în comuna copilăriei sale. Edilul șef al comunei Ciprian Porumbescu – Dumitru Nimițean cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 14.05.2026.
Emisiuni joi, 14 mai 2026, 12:55

Este de altfel singura clădire care a rămas în curtea cu o livadă mare și fântână cu foișor. Tatăl compozitorului a fost preot și primea...

Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 11:18

Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 14 MAI a.c.) a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de...

Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 11:03

#StareaEducației (INTERVIU) Noua organizare a liceelor pedagogice pune accent mai mare pe educația timpurie. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași: ”Se separă educația timpurie de învățământul primar. Dacă înainte exista profilul cu specializare învățător-educatoare, acum acestea două vor fi diferite.”

Finalul anului școlar se apropie, iar liceele își definitivează oferta educațională pentru absolvenții de clasa a VIII-a care se pregătesc...

Emisiuni miercuri, 13 mai 2026, 08:47

Puls Juridic: Metoda ”Loverboy”: prevenție și protecție

Numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu 16% în 2025, față de anul precedent, potrivit unui Raport al Agenției Naționale...

Emisiuni marți, 12 mai 2026, 13:18

Concursul de matematică ”Acolada” își așteaptă concurenții pe 6 iunie 2026, la Bogdănești, jud. Suceava. Profesorul de matematică Vasile Solcanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 12.05.2026.

Elevii români continuă să obțină rezultate excepționale, demonstrând performanță înaltă la matematică prin rezultatele lor meritorii și...

