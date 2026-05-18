Festivalul de Educație pentru Sănătate ”Cresc sănătos – Copiii învață de la copii”. Mihaela Brebu, președinte Asociația Urbik, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 10:50

Omul care aduce vestea

Festivalul „Cresc Sănătos” în primă ediție la Iași, la Oaza Taină Vie, lângă pădure.

Mihaela Brebu, președinte Asociația Urbik, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

𝐀𝐯𝐞𝐦 𝐨 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐧𝐚𝐭𝐚̆!

Un nou proiect de educație pentru sănătate, marca 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬, ajuns în acest an la cea de-a 4-a ediție, este acum la punctul de START.

În acest an, asociația URBIK, alături de Organizația Națională Cercetașii României – Filiala „C-tin Sapatino” Iași, vă invită cu bucurie la Festivalul de Educație pentru Sănătate „ 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬 – 𝐶𝑜𝑝𝑖𝑖𝑖 𝑖̂𝑛𝑣𝑎𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖”.

�� 𝑪𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍?

������ În acest an activitățile vor ieși din sala de clasă și se mută în aer liber (și curat), la marginea pădurii.

��������‍�� În plus, Festivalul „ 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬 – 𝐶𝑜𝑝𝑖𝑖𝑖 𝑖̂𝑛𝑣𝑎𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖” aduce în prim-plan învățarea prin joacă și puterea exemplului, oferindu-le celor mici, dar și celor mai mari, ocazia de a descoperi obiceiuri sănătoase într-un mod interactiv și autentic, direct de la copii. Aceștia vor fi actorii principali în susinerea majorității atelierelor, într-un cadru prietenos și încurajator, unde curiozitatea, colaborarea și bucuria de a învăța sunt în centrul atenției.

Este o ocazie minunată pentru copii să își dezvolte abilități noi și să învețe unii de la alții, într-un mediu sigur și plin de energie pozitivă.

✨ 𝑪𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂̆𝒕𝒊𝒎?

Ei bine, pe parcursul unei zile întregi, din zori și până-n seară, pregătim o serie de ateliere de educație pentru sănătate, care au ca scop cultivarea de obiceiuri sănătoase în ceea ce privește alimentația și stilul de viață.

��️ 𝑫𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎:

��‍�� Ateliere de gătit sănătos

�� Ateliere despre natură și stil de viață sustenabil

�� Ateliere de plante medicinale și grădinărit

�� Atelier de apicultură

�� Ateliere creative

�� Hike tematic în natură

�� Surprize și premii

��Va fi deci o zi în care:

– copiii învață de la copii

– învățarea se face prin joacă

– copiii capătă încredere și curaj

– se formează obiceiuri sănătoase

�� 𝑽𝒂̆ 𝒂𝒔̦𝒕𝒆𝒑𝒕𝒂̆𝒎 𝒄𝒖 𝒅𝒓𝒂𝒈 𝒂𝒔̦𝒂𝒅𝒂𝒓, 𝒔𝒂̆ 𝒄𝒓𝒆𝒔̦𝒕𝒆𝒎 𝒔𝒂̆𝒏𝒂̆𝒕𝒐𝒔, 𝒊̂𝒎𝒑𝒓𝒆𝒖𝒏𝒂̆! ��‍��‍��‍��

�� 𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚̆:

��️ Duminică, 24 mai

⏱️ Interval orar: 10.00 – 18.00

�� Locația – Oaza Taină Vie (capăt Bârnova)

�� Intrarea liberă