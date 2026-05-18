Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 mai 2026, 10:30

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași.

Spectacole la sediu pentru public școlar și public larg (sala mare, sala mică), ateliere de confecționat o jucărie (miercuri, 20 mai, și joi, 21 mai, ora 17.30), participare la Festivalul Gulliver de la Galați, două reprezentații în Danemarca, spectacole în tramvaiul aniversar Teatrul Luceafărul 75 de ani de existență, repetiții pentru viitoarea premieră „configurează un program atractiv, care îmbină dimensiunea locală, națională și europeană.

Repertoriul divers tematic, pe categorii de vârste, cu forme de expresivitate variate, abordarea spațiilor neconvenționale în căutarea publicului, preocuparea pentru spectatorii ieșeni, pentru cei din țară, dar și exportul cultural sunt câteva dintre liniile care structurează planurile noastre instituționale”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

După ce în urmă cu două duminici a jucat în deschiderea Festivalului de Teatru Piatra Neamț (în selecția oficială au fost, printre alții, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara, Teatrul Act București, Teatrul Național Tg. Mureș, Teatrul Nottara București, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul de Comedie București etc.), joi, 21 mai, Teatrul Luceafărul va deschide și FESTIVALUL GULLIVER GALAȚI (ediția 32, 21-24 mai), cu TĂRÂMUL FERMECAT (scenariul după mituri și povești africane și regia Oana Leahu).

Două ATELIERE de CONFECȚIONAT JUCĂRII se desfășoară miercuri și joi sub coordonarea lui Constantin Butoi și Adrian Mârzac, o inițiere practică în exersarea manualității prin realizarea unei mini-jucării cu care fiecare participant va pleca acasă.

Și întrucât examentul de final de liceu se aproprie cu pași repezi, am programat din seria TEATRUL trece BACUL, spectacolul MOARA CU NOROC de Ioan Slavici (vineri, 22 mai, ora 18), titlu din bibliografia de examen.

La invitația Ambasadei României în Danemarca și Islanda, Teatrul Luceafărul se va deplasa la Aarhus și Copenhaga pentru a susține două reprezentații ale spectacolului CU AVIONUL PRINTRE STELE de Beatrice Iordan în colaborare cu formația de muzică veche „Trei Parale”. Creația care-i are în distribuție pe actorii Camelia Dilbea, Claudiu Gălățeanu și Raluca Pintilie a fost selectată și-n Festivalul Național de Teatru în urmă cu doi ani.

Duminică, 24 mai, la sediu vom juca:
– ora 11, JACK ȘI VREJUL DE FASOLE
– ora 17.30, PUNGUȚA CU DOI BANI.

Tot duminică, vă invităm la teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR, ora 13.30 și 14, pe traseul Rond Tg. Cucu și retur (Tudor Vladimirescu, Podu Roș), un proiect în parteneriat cu CTP Iași și TramClub Iași.

Biletele se achiziționează de pe platforma bilet.ro sau de la casieria teatrului.

