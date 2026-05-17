(AUDIO) Consiliul Județean Iași pregătește licitația pentru drumul alternativ către aeroport

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 11:10 / actualizat: 17 mai 2026, 12:10

Consiliul Județean Iași va definitiva, la începutul săptămânii viitoare, introducerea, în sistemul SICAP, a documentației pentru drumul alternativ Moara de Vânt – localitatea Rediu Aldei – Aeroportul Internațional Iași, în vederea lansării licitației pentru proiectarea și execuția lucrării.

Șoseaua va reprezenta cea de a doua legătură dintre municipiul reședință și aeroport.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ne-a precizat că valoarea proiectului se ridică la 80 de milioane de lei: ”Am speranța că și acest sector de drum va fi implementat cât mai rapid cu putință. Vreau doar să subliniez atunci când vine vorba de aceste ezitări, administrația publică în România știe când lansează o licitație, știe că poate dura implementarea unui proiect, adică construcția unui sector de drum pentru că o trecem în caietul de sarcini. Din păcate nu ține din noi termenul în care să atribui un contract pentru că din momentul licitației, dacă survin contestațiile, intră Curte de Apel, CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) și cu toții, din păcate o simțim astăzi când vorbim, pe loturile de autostradă de la Moțca până la podul de la Golăiești, patru contestații în fiecare lot în parte și așteptăm ca ele să fie finalizate cât mai rapid cu putință.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)