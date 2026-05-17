Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Consiliul Județean Iași pregătește licitația pentru drumul alternativ către aeroport

(AUDIO) Consiliul Județean Iași pregătește licitația pentru drumul alternativ către aeroport

(AUDIO) Consiliul Județean Iași pregătește licitația pentru drumul alternativ către aeroport

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 11:10 / actualizat: 17 mai 2026, 12:10

Consiliul Județean Iași va definitiva, la începutul săptămânii viitoare, introducerea, în sistemul SICAP, a documentației pentru drumul alternativ Moara de Vânt – localitatea Rediu Aldei – Aeroportul Internațional Iași, în vederea lansării licitației pentru proiectarea și execuția lucrării. 

Șoseaua va reprezenta cea de a doua legătură dintre municipiul reședință și  aeroport.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ne-a precizat că valoarea proiectului se ridică la 80 de milioane de lei: ”Am speranța că și acest sector de drum va fi implementat cât mai rapid cu putință. Vreau doar să subliniez atunci când vine vorba de aceste ezitări, administrația publică în România știe când lansează o licitație, știe că poate dura implementarea unui proiect, adică construcția unui sector de drum pentru că o trecem în caietul de sarcini. Din păcate nu ține din noi termenul în care să atribui un contract pentru că din momentul licitației, dacă survin contestațiile, intră Curte de Apel, CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) și cu toții, din păcate o simțim astăzi când vorbim, pe loturile de autostradă de la Moțca până la podul de la Golăiești, patru contestații în fiecare lot în parte și așteptăm ca ele să fie finalizate cât mai rapid cu putință.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
Prim plan duminică, 17 mai 2026, 02:06

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Bulgaria a câștigat ediția din 2026 a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Viena, în timp ce România a obținut locul al...

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 11:45

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:56

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest

Astăzi și mâine, pe Stadionul „Agronomie” din Copou, dar și în mai multe spații didactice ale Universității de Științele...

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:27

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru a susţine...

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:25

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică...

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:54

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

Aeroclubul României din Iași găzduiește astăzi și mâine un spectacol aviatic care va marca o sută de ani de la înființarea primului zbor ce...

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:27

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina

Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași încep, de la ora 16:00, evenimentele premergătoare canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de...

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:48

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenţia...

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane