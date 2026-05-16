Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum

Foto: masini

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 10:25

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum.

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică preţul rovinietei de la 1 iulie. Taxarea se va face, în premieră, în funcţie de norma de poluare a maşinii.

Şoferii cu autoturisme Euro 6 sau electrice vor plăti la fel, adică în jur de 254 de lei pe an.

În schimb, pentru maşinile Euro 5 şi Euro 4, preţul rovinietei pe 12 luni creşte la 292 de lei.

Cea mai mare scumpire de 30% se aplică vehiculelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, taxa anuală ajunge la 330 de lei.

Măsura este obligatorie şi asumată de România prin PNRR pentru reducerea poluării şi va intra în vigoare la mijlocul verii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro