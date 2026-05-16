METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată

Vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est și vest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40…60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii

Zone afectate: sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei

În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 16 mai, ora 14 – 17 mai, ora 10

Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ

Zone avertizate: județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat de 70 l/mp.