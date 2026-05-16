Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:47

România are nevoie de coerență parlamentară – spune președintele Nicușor Dan, adăugând că nu dorește un guvern care să genereze o altă criză politică.

Luni sunt programate consultările oficiale la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, cu privire la desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Șeful statului spune că punctul de plecare al discuțiilor va fi formarea unei noi majorități; în opinia sa, dacă nu există o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern, va apărea foarte repede o tensiune între executiv și legislativ.

Președintele României a dat de înțeles că nu va exista un anunț privind nominalizarea premierului după încheierea consultărilor de săptămâna viitoare.

„O să avem discuții luni. Probabil că o să avem marți sau miercuri, de asemenea, discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Primul lucru pe care o să-l întreb – care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni, la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl va nominaliza premier pe Sorin Grindeanu în cazul în care PSD va forma o majoritate parlamentară, președintele Nicușor Dan a precizat că aceasta este o ipoteză care însă nu pare probabilă în momentul de față.

Șeful statului a spus, din nou, că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv.

