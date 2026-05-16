Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan

Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan

Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:47

România are nevoie de coerență parlamentară – spune președintele Nicușor Dan, adăugând că nu dorește un guvern care să genereze o altă criză politică.

Luni sunt programate consultările oficiale la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, cu privire la desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Șeful statului spune că punctul de plecare al discuțiilor va fi formarea unei noi majorități; în opinia sa, dacă nu există o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern, va apărea foarte repede o tensiune între executiv și legislativ.

Președintele României a dat de înțeles că nu va exista un anunț privind nominalizarea premierului după încheierea consultărilor de săptămâna viitoare.

„O să avem discuții luni. Probabil că o să avem marți sau miercuri, de asemenea, discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Primul lucru pe care o să-l întreb – care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni, la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl va nominaliza premier pe Sorin Grindeanu în cazul în care PSD va forma o majoritate parlamentară, președintele Nicușor Dan a precizat că aceasta este o ipoteză care însă nu pare probabilă în momentul de față.

Șeful statului a spus, din nou, că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv.

Rador/FOTO captură video

Etichete:
Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse
Naţional sâmbătă, 16 mai 2026, 08:39

Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse

Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. Radu Miruţă explică faptul...

Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse
Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an
Naţional vineri, 15 mai 2026, 16:18

Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit vineri în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de...

Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an
Nicuşor Dan: Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat
Naţional vineri, 15 mai 2026, 14:44

Nicuşor Dan: Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri că nu există riscul ca programul ‘Acţiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE) să fie...

Nicuşor Dan: Nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat
METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii
Naţional vineri, 15 mai 2026, 11:19

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii
Naţional vineri, 15 mai 2026, 06:21

Preşedintele Nicuşor Dan-consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, luni, la Palatul Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, informează...

Preşedintele Nicuşor Dan-consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, luni, la Palatul Cotroceni
Naţional vineri, 15 mai 2026, 06:18

Memorandum pentru măriri salariale şi alte măsuri pentru 47 de operatori economici ai autorităţilor locale, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, pentru 47 de operatori economici, unele măsuri privind creşterea cheltuielilor de natură salarială,...

Memorandum pentru măriri salariale şi alte măsuri pentru 47 de operatori economici ai autorităţilor locale, aprobat de Guvern
Naţional vineri, 15 mai 2026, 06:14

Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027, stabilite prin Hotărâre de Guvern

Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027 pentru copii/elevi/studenţi, pentru etnicii români din afara...

Cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027, stabilite prin Hotărâre de Guvern
Naţional joi, 14 mai 2026, 10:23

Gala ‘Destinaţia Anului 2026’ îşi desemnează astăzi câştigătorii la Cazinoul din Constanţa

Cele mai apreciate oraşe, staţiuni balneare, sate autentice, regiuni şi atracţii naturale din România vor fi premiate joi, în cadrul Galei...

Gala ‘Destinaţia Anului 2026’ îşi desemnează astăzi câştigătorii la Cazinoul din Constanţa