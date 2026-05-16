(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 09:27

Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași încep, de la ora 16:00, evenimentele premergătoare canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Aceasta s-a născut la 24 Februarie 1906, în Basarabia, în fostul județ Hotin. 

După ocuparea regiunii de către sovietici ea și familia ei au fost deportați în Siberia unde au stat timp de 15 ani în lagăr. 

Soțul ei a murit în detenție și, după eliberare, Sfânta Blandina a venit la Iași unde a dus o viață de rugăciune la Catedrala Mitropolitană.

Slujba de canonizare a Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi oficiată mâine, 17 Mai, de la ora 9, în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Soborul de preoți va fi condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei – Înaltpreasfințitul Teofan, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașului, Lucian Apopei: ”Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită în interiorul Catedralei Mitropolitane din Iași. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare. Apoi, cu toții, în bună rânduială, ierarhii, preoți, diaconi și credincioși se vor închina la Sfânta Icoană și la Sfintele Moaștele A Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din Catedrala Mitropolitană, lângă racla cu Sfintele Moaște a Cuvioasei Parascheva.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)

