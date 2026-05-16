Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 09:54

Aeroclubul României din Iași găzduiește astăzi și mâine un spectacol aviatic care va marca o sută de ani de la înființarea primului zbor ce lega Bucureștiul de Moldova și Basarabia.

Ciprian Drobotă

Directorul Aeroclubului Român din Iași, Ciprian Drobotă a declarat că toți piloții participanți la spectacol au vârste sub 25 de ani, iar la eveniment participă formații de 2 sau 6 avioane: ”Aeroclubul teritorial Iași are o istorie destul de mare în loturile județene și naționale, cu rezultate deosebite pe plan național și internațional, și la parașutiști și la planoriști. Vă așteptăm cu drag pe toți cei interesați să vedeți lumea aviației și poate cei mici vor fi interesați să se înscrie la cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României.”

Romeo Vatră

Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a precizat că programul mai include un spectacol parașutistic și un antrenament al celor de la Inspectoratul General al Aviației: ”Un spectacol aviatic deosebit, organizat de către Șoimii României, de către I.G.Av (Inspectoratul General al Aviației) și de către Forțele Aeriene Române. Suntem acolo și așteptăm pe toți ieșenii să vină la un eveniment memorabil cu copii. Vor fi tot felul de alte evenimente colaterale care se vor organiza și pentru toate vârstele.”

Astăzi, spectacolul începe de la ora 13:00, iar evoluțiile aeriene sunt programate între orele 15:30 și 17:30.

Mâine, manifestările au loc în intervalul orar 10:00 – 16:00.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro, afiș eveniment)

Etichete:
Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:25

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică...

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum
(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:27

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina

Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași încep, de la ora 16:00, evenimentele premergătoare canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de...

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina
România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:48

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenţia...

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane
Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:47

Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan

România are nevoie de coerență parlamentară – spune președintele Nicușor Dan, adăugând că nu dorește un guvern care să genereze o...

Primul pas spre un nou guvern este identificarea unei majorități parlamentare, spune Nicușor Dan
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:45

Săptămâna viitoare debutează cu noi discuții pe tema desemnării unui premier

Toate partidele parlamentare sunt invitate oficial săptămâna viitoare, luni, la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier....

Săptămâna viitoare debutează cu noi discuții pe tema desemnării unui premier
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:41

Caz suspect de infecţie cu hantavirus în România

A fost raportată o suspiciune de infecţie cu hantavirus pe teritoriul ţării. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică este vorba...

Caz suspect de infecţie cu hantavirus în România
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:39

Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse

Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. Radu Miruţă explică faptul...

Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR S.A. au fost respinse
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:37

Rezoluţie pentru crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, reunit la Chişinău, a adoptat rezoluţia de instituire a acordului pentru crearea Tribunalului...

Rezoluţie pentru crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei