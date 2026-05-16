(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 09:54

Aeroclubul României din Iași găzduiește astăzi și mâine un spectacol aviatic care va marca o sută de ani de la înființarea primului zbor ce lega Bucureștiul de Moldova și Basarabia.

Directorul Aeroclubului Român din Iași, Ciprian Drobotă a declarat că toți piloții participanți la spectacol au vârste sub 25 de ani, iar la eveniment participă formații de 2 sau 6 avioane: ”Aeroclubul teritorial Iași are o istorie destul de mare în loturile județene și naționale, cu rezultate deosebite pe plan național și internațional, și la parașutiști și la planoriști. Vă așteptăm cu drag pe toți cei interesați să vedeți lumea aviației și poate cei mici vor fi interesați să se înscrie la cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României.”

Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a precizat că programul mai include un spectacol parașutistic și un antrenament al celor de la Inspectoratul General al Aviației: ”Un spectacol aviatic deosebit, organizat de către Șoimii României, de către I.G.Av (Inspectoratul General al Aviației) și de către Forțele Aeriene Române. Suntem acolo și așteptăm pe toți ieșenii să vină la un eveniment memorabil cu copii. Vor fi tot felul de alte evenimente colaterale care se vor organiza și pentru toate vârstele.”

Astăzi, spectacolul începe de la ora 13:00, iar evoluțiile aeriene sunt programate între orele 15:30 și 17:30.

Mâine, manifestările au loc în intervalul orar 10:00 – 16:00.

