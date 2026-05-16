Rezoluţie pentru crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:37

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, reunit la Chişinău, a adoptat rezoluţia de instituire a acordului pentru crearea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Tribunalul va investiga şi judeca acţiunile Rusiei în contextul invaziei la scară largă a Ucrainei, transmite Radio Chişinău.

34 dintre cei 46 de membri ai Consiliului, plus Uniunei Europeană, şi-au exprimat intenţia de a adera la aşa-numitul acord parţial extins, care va înfiinţa tribunalul, a declarat ministrul moldovean de externe.

Rezoluţia adoptată la Chişinău i-a fost înmânată ministrului ucrainean de externe, care a descris decizia ca fiind istorică şi a comparat crearea noii instanţe speciale cu cea a Tribunalului de la Nüremberg. Reuniunea de la Chişinău a marcat încheierea preşedinţiei Republicii Moldova a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

Rador