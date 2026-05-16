Negocierile pentru controlul Strâmtorii Ormuz sunt blocate

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:40

Conflictul din Iran intră într-o etapă periculoasă, negocierile sunt blocate, incidentele maritime şi atacurile cu drone continuă, iar controlul Strâmtorii Ormuz şi dosarul nuclear iranian rămân marile mize strategice.

Radu Dobriţoiu a realizat o sinteză pe acest subiect:

Conflictul din Golf a intrat într-o fază mai periculoasă tocmai pentru că nimeni nu mai poate revendica o victorie clară. Washingtonul spune că Iranul este slăbit, dar realitatea din teren arată o criză încă deschisă, Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul nevralgic, negocierile bat pasul pe loc, iar atacurile cu drone şi incidentele maritime ţin regiunea în stare de alertă. Potrivit Reuters, amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central al SUA, a declarat că loviturile americane au degradat sever capacităţile militare iraniene, lăsând Teheranului doar posibilităţi foarte moderate de atac. Informaţiile americane indică faptul că Iranul păstrează încă rachete, drone şi capabilităţi navale cu ambarcaţiunii rapide, suficiente pentru a ameninţa vecinii şi traficul prin Ormuz. Aici este miezul problemei. Iranul poate fi mai slab strategic, dar rămâne suficient de puternic tactic pentru a bloca regiunea. Diplomaţia este, deocamdată, mai degrabă o prelungire a războiului prin alte mijloace. Donald Trump a respins răspunsul Iranului la cea mai recentă propunere americană, numindu-l inacceptabil, în timp ce Teheranul cere despăgubiri de război, ridicarea sancţiunilor, deblocarea activelor şi recunoaşterea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Ormuz. Dar miza nucleară rămâne nodul imposibil de desfăcut. Războiul din Golful Persic nu se închide, se comprimă, iar într-o regiune unde o dronă, un petrolier sau o frază rostită la Washington poate schimba preţul energiei şi calculul marilor puteri, această comprimare este poate cea mai periculoasă formă de escaladare.

Rador