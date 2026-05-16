Numărul cadrelor didactice a scăzut cu aproape 30.000 în ultimii 6 ani

Publicat de Andreea Drilea, 16 mai 2026, 08:58

Numărul cadrelor didactice a scăzut în România cu aproape 30.000 în ultimii şase ani, iar tinerii nu sunt atraşi să devină profesori din cauza salariilor mici pentru debutanţi. Aceasta este principala concluzie a unei dezbateri organizată de Comisia pentru învăţământ din Senat.

Alina Stănuţă are detalii: ”În perioada 2020-2026, în multe judeţe, numărul profesorilor a scăzut, în timp ce Ilfovul a câştigat aproximativ 800 de noi cadre didactice, spunea preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat, Ştefan Pălărie.

Ştefan Pălărie: A mai apărut un pic de speranţă, încă o nouă generaţie. Am descoperit că, totuşi, avem 11 bărbaţi cu vârsta de 18 ani în sistem.

Avem tineri care şi-ar dori o carieră în învăţământ, dar nu există atractivitate, puncta profesorul Anton Hadăr de la Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”.

Anton Hadăr: Degeaba ai calităţile necesare, eşti pregătit, eşti şef de promoţie, lider, dacă tu trebuie să porneşti munca de la 3.750-3.800 de lei.

S-ar impune şi o redefinire a rolului profesorului şi a şcolii, sublinia reprezentantul ONG-ului Rethink România, profesorul Mirela Şteţcu.

Mirela Şteţcu: Profesorii pe care noi îi pregătim pe acelaşi model vechi, devin absolut inadecvaţi într-o lume în care avem alături inteligenţa artificială.

Preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camea Deputaţilor, Mihai Ghigiu, sublinia nevoia unei stabilităţi în zona educaţiei.

Mihai Ghigiu: Putem avea cele mai curajoase iniţiative, dacă acele iniţiative vor sta nouă luni, şi peste nouă luni un alt ministru îţi va veni cu o schimbare, cu propria reformă, nu ştiu cu ce ne ajută.

Participanţii la dezbatere au mai discutat şi despre regândirea sistemului de formare a cadrelor didactice.”

